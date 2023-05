Apple krijgt het opnieuw te verduren bij de Europese Commissie. Het bedrijf zou de EU-ambities voor betere intercompatibiliteit van kabels aan zijn laars lappen.

De EU-Commissie heeft Apple gewaarschuwd om bepaalde functies niet alleen beschikbaar te maken voor originele Apple-kabels. De fabrikant van mobiele telefoons zou dit jaar een nieuwe oplaadtechnologie willen introduceren in de iPhone 15.

Met name bij de lancering van het nieuwe model wil Apple afstappen van de huidige “Lightning”-standaard oplaadkabels. Het zou willen overstappen op de industriebrede USB-C-standaard die Apple enige tijd geleden heeft ingevoerd voor bijvoorbeeld iPads, iMacs en laptops.

Zoals gewoonlijk draait het allemaal om geld

Het lijkt misschien vreemd dat Apple controle wil houden over de oplaadkabels die mensen met zijn apparaten gebruiken. Echter heeft de techgigant hier zeker redenen voor. Momenteel gebruiken Apple-apparaten een geïntegreerd circuit (IC) om te bepalen of een Lightning-kabel of -accessoire een “authentiek” Apple-product of een door Apple goedgekeurd Made-For-iPhone (MFi)-product is. Dat betekent dat zelfs als een gebruiker een Lightning-kabel van een niet-Apple-fabrikant koopt, dat bedrijf Apple een licentievergoeding moet betalen om de Lightning-poort te mogen gebruiken.

Volgens lekken en geruchten heeft Apple een manier bedacht om zelfs USB-C te integreren in het Made-For-iPhone ecosysteem (en zo zijn licentie-inkomsten te behouden). De vrees is dat Apple dan kan beperken welke functies beschikbaar zijn voor kabels en producten van derden.

De Europese Commissie neemt Apple opnieuw onder vuur

In december 2024 wordt een EU-richtlijn voor uniforme apparaatladers van kracht. Volgens deze wet zijn beperkingen in de interactie met opladers niet toegestaan, schrijft EU-commissaris voor Industrie Thierry Breton in een brief aan Apple.

In de brief, die aan persbureau Deutsche Presse Agentur (dpa) ter beschikking is gesteld, wordt benadrukt dat apparaten zoals mobiele telefoons, tablets, e-readers, digitale camera’s, koptelefoons, draagbare luidsprekers en toetsenborden volgens de nieuwe EU-wetgeving via USB-C moeten kunnen worden opgeladen.

“Apparaten die niet voldoen aan de eisen voor de gemeenschappelijke oplader zullen niet worden toegelaten op de EU-markt”, schreef Breton, die ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Digital Services Act.