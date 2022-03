Een laptop is voor veel zakelijke gebruikers het voornaamste gereedschap om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dat apparaat verdient dan ook de nodige extra bescherming. Naast bescherming op het gebied van cybersecurity gaat het dan ook zeker om fysieke bescherming. Hoe zorg je ervoor dat een laptop zo lang mogelijk meegaat?

Het leven van een laptop kan vooral in een zakelijke context behoorlijk zwaar zijn. Medewerkers nemen hem overal mee naartoe, gaan er niet altijd even zachtzinnig mee om, maar verwachten wel dat hij altijd doet wat hij moet doen. Als inkoper van laptops binnen een organisatie wil je dat laatste uiteraard ook graag, maar dan ook het liefst gekoppeld aan een levensduur van minimaal meerdere jaren. Dan kun je laptops op een goede manier afschrijven en zijn ze de investering waard geweest.

Meerdere soorten extra bescherming

Een van de manieren waarop je de levensduur van laptops kunt optimaliseren, is ervoor zorgen dat je modellen aanschaft die tegen een stootje kunnen. In extreem veeleisende omgevingen zoals onder andere de offshore-industrie of in de mijnbouw kom je dan doorgaans uit op tamelijk extreme modellen. Deze rugged modellen zijn doorgaans behoorlijke bakbeesten, die veel compromissen doen aan zowel uiterlijk als draagbaarheid. Dat maakt ze ongeschikt voor de ‘gewone’ zakelijke gebruiker.

Toch kun je wel degelijk extra bescherming in laptops realiseren zonder er meteen lelijke, niet te tillen apparaten van te maken. Toegegeven, ze zijn dan niet zo robuust als rugged modellen, maar dat is voor de meeste zakelijke gebruikers ook helemaal niet nodig. Voor die gebruikers draait het meer om alledaagse extra bescherming. Denk hierbij aan een val van een bureau of het morsen van drinken op het toetsenbord.

MIL-STD 810

Een van de bekendste specificaties om extra bescherming bij laptops (en andere apparatuur) mee aan te kunnen tonen is MIL-STD 810. Deze verzameling tests is gezamenlijk ontwikkeld door de verschillende militaire onderdelen van de Verenigde Staten: Landmacht, Luchtmacht en de Marine. De eerste versie stamt uit 1962, terwijl de meest recente in 2019 het levenslicht zag.

Op dit moment zitten we formeel op MIL-STD 810H, op de markt zien we vooral laptops die volgens MIL-STD 810G-specificaties zijn getest. Dat zal langzaam maar zeker veranderen, verwachten we, maar de veranderingen tussen 810G en 810H zijn op sommige punten best fundamenteel. Dat betekent dus ook nieuwe testopstellingen waarin geïnvesteerd moet worden. Een dergelijke overstap kan wat langer duren.

De militaire herkomst zorgt wel voor wat verwarring overigens. Het doet wellicht vermoeden dat het hier gaat om laptops die geschikt zijn om te gebruiken tijdens gevechtshandelingen. Dat is niet het geval. Het doel is om aan te geven hoe goed laptops zich houden bij een aantal verschillende standaardtests. Dit zijn onder andere tests rondom schokbestendigheid, temperatuur, vocht en stof.

Het gaat er bij de MIL-STD 810-specificatie met andere woorden dus vooral om of een laptop voldoet aan military grade standaarden. Die moeten ervoor zorgen dat hij langer meegaat in allerlei verschillende omgevingen en omstandigheden. De tests kunnen fabrikanten ook helpen tijdens de ontwikkeling van een nieuwe laptop. Als een laptop niet door een bepaalde test komt waar hij wel doorheen zou moeten komen, kan de fabrikant tijdig bijsturen en het product beter maken.

Vraag om bewijs

Een van de gevaren van een testprogramma zoals MIL-STD 810 is dat het tamelijk flexibel is. Dat wil zeggen, je hoeft als fabrikant niet het volledige aanbod aan afzonderlijke tests te doorlopen om een MIL-STD 810-claim te kunnen doen. Daarnaast hoeven de tests niet door een onafhankelijk instituut uitgevoerd te worden. Een fabrikant kan deze ook zelf uitvoeren. Dat kan potentieel ook de waarde van een geclaimde certificering aantasten.

Al met al doe je er bij het zoeken naar een laptop die tegen een stootje kan goed aan om de claims van de fabrikanten te controleren. Dit kun je doen door te vragen naar een testrapport, waarin niet alleen de tests staan die een laptop heeft doorlopen, maar waarin ook de resultaten worden vermeld. Dat hebben wij dan ook gedaan.

Proef op de som bij ASUS

Een van de fabrikanten die schermt met MIL-STD 810G in sommige van haar producten is ASUS. Het gaat dan specifiek om de ExpertBook-lijn van het bedrijf. Deze lijn is volgens ASUS gericht op gebruikers die hogere eisen stellen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid dan het geval is bij bijvoorbeeld consumenten. Een onderdeel hiervan is dat de producten in deze lijn door een deel van de MIL-STD 810G-tests gehaald zijn.

We hebben de proef op de som genomen en ASUS gevraagd naar bewijs voor hun claims rondom de MIL-STD 810G-specificaties van hun laptops binnen de ExpertBook-lijn. Daar kregen we vrij gedetailleerd antwoord op. Uiteraard is de valtest gedaan, waarbij de laptop vanaf ongeveer een meter op een houten vloer (met eronder beton) valt. Verder zijn er meerdere schoktests uitgevoerd, zowel als de laptop operationeel is en als hij niet-operationeel is. Een dergelijke test bestaat uit het toedienen van zes of twaalf fysieke schokken van 185 gram gedurende 2 ms.

Interessant is verder ook nog de test waarbij wordt getest hoe goed een laptop tegen zand en stof kan. Daarbij wordt er gedurende twaalf uur zand/stof in de richting van een laptop geblazen aan 8,9 meter per seconde. Naast dit soort tests heeft ASUS de laptops uit de ExpertBook-lijn tot slot ook nog door de nodige temperatuur- en vochtigheidstests gehaald en heeft het getest of ze goed werken op grote hoogte. Op het gebied van temperatuur gaat het dan bijvoorbeeld om 60 graden gedurende 120 uur en -29 graden gedurende 24 uur. Daarbij is het systeem volledig operationeel.

De scharnieren van de laptop krijgen het stevig te verduren tijdens de kwaliteitstest: het deksel gaat 50.000 keer open en dicht.

Meer dan MIL-STD 810G

Op zich is het natuurlijk prettig om te weten dat een laptop door een serie MIL-STD 810G-tests komt. Enorm veeleisend zijn deze tests echter ook weer niet. Je mag eigenlijk wel verwachten dat een enigszins serieuze zakelijke laptop door deze tests heen komt. Dat moet men bij ASUS ook hebben gedacht, het bedrijf heeft zelf namelijk ook nog de nodige tests bedacht, bovenop MIL-STD 810G.

Een deel van de extra tests die ASUS op haar laptops uit de ExpertBook-lijn uitvoert, gaat verder op het pad van de MIL-STD-tests. Dat wil zeggen, die gaan over de robuustheid van de behuizing en van de afzonderlijke onderdelen. Zo voert het bedrijf een test uit waarbij er een druk van 30 kg op het deksel wordt uitgeoefend. Dit moet een laptop doorstaan zonder schade aan paneel en scherm. Daarnaast wordt de laptop 25.000 keer beide kanten op getordeerd, om ook zo de robuustheid te kunnen garanderen. Verder wordt het deksel tot 50.000 keer open en dicht gedaan en gaat er 5000 keer een stekker in alle I/O-poorten van de laptop om zo de kwaliteit daarvan te kunnen garanderen.

De laptop wordt 25.000 keer beide kanten op getordeerd.

ASUS besteedt niet alleen aandacht aan de behuizing bij het testen van laptops uit de ExpertBook-lijn. Ook voor het toetsenbord hebben ze enkele tests. Zo wordt de aan/uit-knop niet minder dan 10 miljoen keer ingedrukt. Daarnaast giet ASUS ook meerdere vloeistoffen over het toetsenbord om te testen of het daar goed tegen kan. Het gaat hierbij om 66 ml water, koffie en cola die gedurende drie minuten op het toetsenbord blijft liggen. Tot slot valt ons nog de geluidstest op. Hiermee wil ASUS ook garanties kunnen geven op het gebied van geluidsproductie van fans, PSU en andere onderdelen van een laptop die herrie kunnen maken. Ook dat speelt immers een rol bij het langdurig kunnen gebruiken van een apparaat.

Het toetsenbord wordt ook uitgebreid getest

Het extra onderzoek waard

Al met al zal een meer robuuste laptop voor veel organisaties interessant zijn. Deze zijn wellicht iets duurder in de aanschaf, maar gaan als het goed is ook langer mee. Dat wil zeggen, ze gaan als het goed is langer mee als medewerkers tegen alledaagse ongelukjes aanlopen. Het feit dat ze alledaags zijn, geeft al aan dat de kans heel groot is dat het gebeurt. Dan is een iets hogere investering in de aanschaf van modellen die bewezen door bepaalde tests heenkomen wat ons betreft zeker het overwegen waard.

Wel adviseren we om niet blind op logo’s van bijvoorbeeld MIL-STD 810G af te gaan. Controleer de claims van fabrikanten ook echt. Alleen dan kun je er zeker van zijn dat je meer dan een marketingverhaal koopt. ASUS doet het op dit vlak met haar ExpertBook-lijn wat ons betreft netjes. Je krijgt een goed beeld van de robuustheid van deze lijn. Het feit dat ze boven op de MIL-STD 810G-specificaties ook nog extra eigen tests doen, geeft nog iets meer vertrouwen in de kwaliteit van hun laptops. Hoe het in de praktijk zal bevallen, kunnen we uiteraard op basis van ons onderzoek niet vaststellen. Maar ASUS zou niet lang een dergelijk verhaal kunnen volhouden, zonder dat de praktijk dit ook ondersteunt.

Tip: Laptops moeten natuurlijk niet alleen tegen een stootje kunnen, maar ook over de juiste specificaties beschikken. Een OLED-scherm zal steeds vaker onderdeel uitmaken van deze specificaties. Lees hier wat de voordelen daarvan zijn.