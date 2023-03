Dell komt met een nieuwe generatie OptiPlex. De desktops voor het ondersteunen van productiviteit moeten voortaan beter te beheren zijn. Ook hebben OptiPlex-pc’s voortaan geen modelnummers meer, om het wat eenvoudiger te maken.

Onder de lijn valt de opnieuw ontworpen 24-inch All-in-One, met een focus op performance, audio en video. Hiervoor beschikt de pc over maximaal Intel Core i9-processors en 64GB DDR5 memory. Ook is er een FHD of 5MP IR-camera, voor videomeetings. Hierbij wordt gebruikgemaakt van wat Dell Express Sign-in en intelligent privacy noemt, wat ervoor moet zorgen dat visuele aspecten en audio goed weergegeven worden om tegelijkertijd ook veilig samen te werken.

Daarnaast verschijnt de nieuwe OptiPlex Micro, een kleiner model. Voor de prestaties maakt deze pc eveneens gebruik van maximaal Intel Core i9-processors en 64GB DDR5-geheugen. Nieuw is de mogelijkheid om bij OptiPlex Micro (35W) USB-C te gebruiken voor stroomvoorziening. “Sluit eenvoudig je type-C-kabel van een Dell USB-C hub monitor aan op je Micro (35W) en krijg direct stroom, video en data met een enkele kabel, voor een nette en makkelijk op te zetten werkplek”, aldus Dell.

Voor gebruikers met wat meer behoeften rond performance of poorten vernieuwt Dell de OptiPlex Small Form Factor. Bij deze modellen zijn de Intel Core i9-chips eveneens een van de grote vernieuwingen, in combinatie met 128GB DDR5 memory.

Tot slot is er met de nieuwe OptiPlex Tower een model waarmee Dell zich op gebruikers richt die hoge eisen stellen aan prestaties en uitbreidingsmogelijkheden. Deze modellen kunnen gebruikmaken van i9 125W-processors, met bijvoorbeeld ondersteuning van Nvidia RTX 3070 (8GB, HDDR6). Het meest uitgebreide model bevat 128GB DDR5-geheugen.

Beheer

In de inleiding haalden we al even aan dat voor de nieuwe OptiPlex-reeks beheer meer aandacht krijgt. Daarover zegt Dell het volgende: “OptiPlex-modellen met Intel 13th Gen-processoren zullen niet langer gesegmenteerd worden door series of modelnummers, zodat onze klanten niet langer een 3, 5 of 7 series zien – maar slechts een enkel OptiPlex-model. Met een eenvoudig proces van twee stappen, kunnen klanten de juiste form factor kiezen en daarna de juiste features voor het werk. We maken management eenvoudig door een BIOS te bieden voor de all-in-ones en een BIOS voor de rest van de towers, wat waardevolle IT-tijd bespaart.”

Ook wil Dell verder ondersteunen met Intel vPro Essentials en Intel vPro Enterprise, voor “moderne management-mogelijkheden en hardware versterkte security, alsmede moderne standby die helpt minder energie te verbruiken. De nieuwe lineup krijgt ook een intelligente boost met Dell Optimizer voor AI-versterkte gepersonaliseerde productiviteit.”

De OptiPlex All-in-One, Micro, Small Form Factor en Tower zijn per direct beschikbaar.

