Samsung zal gebruik blijven maken van AMD’s Radeon GPU-technologie in toekomstige SoC’s (System-on-a-Chip). Het betekent niet per se dat we meer Samsung-smartphones met AMD-tech in de toekomst kunnen verwachten.

De oorspronkelijke overeenstemming dateert uit 2019. Het eerste product dat uit de deal voortkwam, was de Exynos 2200-SoC die in de Europese modellen van de Galaxy S22 zat. De chip maakte gebruik van dezelfde RDNA2-architectuur als in de PS5, Xbox Series S/X en Radeon RX 6000-serie GPU’s op desktops en laptops. Daarmee werd ook gelijk hardware raytracing ondersteund, een zware opgave voor mobiele apparaten gezien het kleine formaat.

Toch koos Samsung voor de S23 van dit jaar niet voor AMD’s GPU-tech. Het zal een uitdaging worden om klanten te vinden voor de nieuwe chips. De vraag naar gaming-telefoons is beperkt en het aanbod van mobiele games is ingesteld om ook zwakkere smartphones te ondersteunen.

De Exynos-chip met RDNA2-technologie kwam ook voor in andere Android-producten, wearables en voertuigen. Echter mag Samsung volgens de overeenkomst niet concurrentie voeren met AMD, meldt AnandTech.

Een halve maand geleden schreven we dat de bestaande Exynos-chips 18 zero day-kwetsbaarheden kende, die inmiddels gepatcht dienen te zijn.