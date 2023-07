Huawei kan voor het einde van dit jaar opnieuw 5G-smartphones uitbrengen. Dat is althans de conclusie van een onderzoek.

Huawei zou een weg rond de Amerikaanse handelsblokkade hebben gevonden op vlak van chips. Dat vertellen drie onafhankelijke analisten aan Reuters.

Het bedrijf kan namelijk in zijn thuisland chips produceren die de smartphones aansturen. Het kan zijn eigen tools inzetten om halfgeleiders te produceren, daar investeerde het bedrijf in nadat de toegang tot Amerikaanse chips werd gedwarsboomd. Verder zou Huawei kunnen steunen op Chinese chipmaker SMIC. Het nieuws wordt door beide partijen niet officieel bevestigd of ontkend.

Tegen het einde van het jaar moet het vlagschipmodel van het bedrijf, de P60, een versie krijgen met 5G-connectiviteit. Volgend jaar komt het bedrijf dan met volledig nieuwe producten.

Kleine overwinning

Door Amerikaanse druk houdt Europa de fabrikant echter wel buiten de deur. Bovendien heeft het bedrijf geen toegang meer tot het Android-systeem van Google door de handelsrestricties. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat Huawei een groot publiek buiten China zal warm krijgen voor zijn smartphones.

Bovendien zal de fabrikant slechts een beperkte oplage van de smartphone kunnen uitbrengen, doordat de chipproductie van Huawei nog maar in de kinderschoenen staat en niet optimaal verloopt. Naar schatting kunnen er 10 miljoen 5G-chips worden geproduceerd.

Het is niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt dat Huawei de handelsrestricties wil omzeilen. In 2021 ging het volgens de geruchten wel om een mogelijke terugkeer naar de Europese en Amerikaanse markt. Het lijkt alvast realistischer dat Huawei de handelsrestricties beetje bij beetje onder handen neemt.