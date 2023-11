Dell heeft onlangs vier nieuwe 24- en 27-inch UltraSharp-monitors gepresenteerd die mogelijk op twee manieren kunnen worden gebruikt. Gezien de capaciteiten ervan zijn ze als zakelijke werkmonitoren geschikt, maar zeker ook als gaming-displays.

De tweeledige functionaliteit van de nieuwe Dell UltraSharp-monitors biedt onder meer een 1080p-resolutie voor de 24-inch-modellen en een 1440p-resolutie voor de 27-inch-modellen. Alle monitors hebben daarnaast IPS LCD-schermen met een refresh-rate van 120Hz. Dit is twee keer de refresh-rate van 60Hz die Dell normaal bood voor de UltraSharp-modellen.

Meer visueel comfort

Deze verhoogde refresh-rate maakt de nieuwe modellen nu interessant voor zowel zakelijk gebruik als door gamers. Volgens de hardwarefabrikant moet de verhoogde refresh-rate gebruikers vooral meer visueel comfort bieden, onder andere doordat zij minder ‘blue light’ uitstralen. Ook zorgen ingebouwde ambient lichtsensoren ervoor dat de helderheid van de monitor en de diepte van de kleuren zich automatisch aanpassen aan het omgevingslicht.

Andere specificaties

Specifiek gaat het om de 27-inch-modellen Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) en de Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE). Naast 16:9- LCD-schermen beschikken deze modellen over USB-C en -A-poorten, een DisplayPort 1.4 en een HDMI 2.1-poort met VRR-ondersteuning. De U2724DE-monitor beschikt vanzelfsprekend ook over een Thunderbolt 4-poort.

De 24-inch -modellen zijn de Dell UltraSharp 24 Monitor (U2424H) en de Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor (U2424HE). Deze laatste heeft, zoals de naam al verraadt, een USB-C-poort. Ook deze monitors hebben 16:9 LCD-schermen, maar dan met een resolutie van 1080p. De HDMI-poorten zijn ook in versie 2.1, maar hebben geen ondersteuning voor variabele refresh-rates.

Prijzen

De Dell UltraSharp 27-inch modellen kosten respectievelijk 379,99 dollar voor de 24-inch-modellen en 949,99 dollar voor de 27-inch modellen. Verder introduceert de techgigant ook de 34-inch P3423WEB-monitor met een curved scherm en ingebouwde speakers.

De nieuwe modellen zijn binnenkort verkrijgbaar in de VS. Wanneer deze modellen naar Europa komen, is onbekend.

