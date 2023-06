Volgens berichten is Apple van plan nieuwe modellen te lanceren tijdens de komende WWDC 2023.

Dat stelt Bloomberg. Volgens het bericht voert Apple momenteel tests uit met twee nieuwe Macs in het topsegment en de bijbehorende M2-processors ter voorbereiding op het komende WWDC-evenement.

WWDC is Apple’s jaarlijkse bijeenkomst voor app-developers. Volgens Bloomberg is een van de desktopcomputers die getest wordt uitgerust met een M2 Max-processor. Deze bevat acht krachtige kernen voor het uitvoeren van intensieve taken, samen met vier efficiënte kernen en 30 grafische kernen. Deze specificaties zijn dezelfde als die van de MacBook Pro met de M2 Max. Het apparaat heeft ook een geheugencapaciteit van 96 gigabyte en werkt op macOS 13.4. Dit is de nieuwste versie van het Mac-besturingssysteem die eerder deze maand is uitgebracht.

Introductie M2 Ultra

De andere Mac die naar verluidt wordt getest, maakt gebruik van een M2 Ultra-chip. Deze chip heeft 24 processing cores en biedt twee keer zoveel prestaties als het M2 Max-model. Hij beschikt over 16 krachtige cores, acht efficiënte cores en 60 grafische cores. Naar verluidt test Apple deze machine met verschillende configuraties, met 64 GB, 128 GB en 192 GB geheugen.

Volgens het Bloomberg-artikel zal de M2 Ultra-chip in de testfase een zeer krachtige versie zijn, met mogelijk tot 76 grafische cores. Een dergelijke specificatie zou in wezen de maximale capaciteit van de bestaande M2 Max-chip (38-core) verdubbelen.

Een nieuwe Mac Studio

Volgens de berichten hebben deze nieuwe Mac-modellen de modelaanduidingen Mac14.3 en Mac14.4, terwijl de Mac Pro die Apple intern test het label Mac 14.8 heeft gekregen. Deze nieuwe aanduiding zou erop wijzen dat de nieuwe desktops die worden getest afzonderlijke machines zijn, en mogelijk nieuwe versies van de Mac Studio vertegenwoordigen. De Mac Studio is momenteel verkrijgbaar in M1 Max- en M1 Ultra-configuraties. Dit is allemaal logisch, aangezien er al berichten de ronde doen dat Apple een nieuwe Mac Studio zou kunnen lanceren tijdens WWDC 2023.

