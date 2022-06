Apple komt met MacBook Air- en MacBook Pro-modellen voorzien van de eigen M2-processors.

De techgigant laat weten dat de laptops de eerste platforms zijn met de nieuwe M2 SoC. De SoC’s zijn voorzien van een 8-core of een 10-core processor en biedt meer prestaties dan de huidige M1-processor. De M2 ondersteunt 100 Gbps aan unified geheugenbandbreedte. Hierdoor kan de M2 tot 24 Gb aan unified geheugen ondersteunen voor meer complexe workloads. De processors zijn ook energiezuiniger.

Ook zijn laatste generatie media en ProRes video engines toegevoegd voor hardware-accelerated encode en decode. Hierdoor kunnen videobewerkers makkelijker werken op compacte en lichte laptops in plaats van met desktopomgevingen.

Overige features

De nieuwe MacBook Air is 11,3mm dun en weegt minder dan een kilo. De fanless-omgeving laat de laptop 100 procent stil draaien. De laptop heeft een 13,6-inch scherm, twee USB-C-poorten, twee Thunderbolt-poorten, een MagSafe-aansluiting en de nieuwe 67W snelle lader. De nieuwe MacBook Air met de M2-processor is beschikbaar in de kleuren zilver, space grey, starlight en midnight.

De laptops draaien op macOS Monterey, maar zijn ook geschikt voor de komende editie van het besturingssysteem macOS Ventura met de verschillende nieuwe functionaliteit en mogelijkheden.

Beschikbaarheid

De nieuwe met de M2-processor uitgeruste modellen zijn vanaf juli beschikbaar. De nieuwe MacBook Airs zijn leverbaar vanaf 1.519 euro. De nieuwe op de M2 gebaseerde MacBook Pro is beschikbaar vanaf 1.619 euro.