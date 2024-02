Een groot aantal zorgwerkplekken wordt voortaan beheerd met Liquidware. Alle 70.000 werkplekken die RAM Infotechnology beheert, zullen vanaf nu worden beheerd met behulp van de Workspace Management Suite van Liquidware.

RAM Infotechnology en Liquidware breiden hun samenwerking voor werkplekbeheer uit. Met dit partnerschap krijgt Liquidware een stevige positie in de zorgsector. RAM Infotechnology is namelijk gespecialiseerd in ICT in de zorg en gaat de zorgwerkplekken nu beheren met Liquidware.

Specialisme in de werkplek

Met een uitgebreid portfolio op het gebied van public cloud, private cloud en netwerkservices bedient RAM duizenden klanten binnen de cure en care markt. De ICT binnen de zorgsector vraagt om flexibiliteit, beveiliging, personalisatie en kostenefficiëntie. Om zo’n gespecialiseerde zorgwerkplek te kunnen bieden, heeft RAM eCumulis ontwikkeld, een eigen modern werkplekconcept gebaseerd op een multi-cloud omgeving. Binnen dit concept worden alle services geïntegreerd (denk aan applicaties, hosting, beheer, beveiliging en back-up) op basis van de specifieke situatie van de klant.

Om deze moderne werkplek slim en kostenefficiënt te beheren, zijn bestaande oplossingen zoals Intune en maatwerkscripts niet langer voldoende. Daarom kiest RAM nu voor de Workspace Management Suite van Liquidware.

Lees ook: Liquidware laat je digitale werkplek je volgen, op elk apparaat en elke locatie

Beheer zorgwerkplek wordt eenvoudiger

RAM maakte al langer gebruik van de User Environment Management-oplossing ProfileUnity. Hiermee worden gebruikersprofielen overdraagbaar, wat in het geval van shared devices (veelvoorkomend binnen de zorg) en hoge beveiligingseisen diverse voordelen oplevert.

Meer weten over FlexApp: Windows-computers beheren is makkelijker als je ze in stukken hakt

De samenwerking wordt nu uitgebreid met FlexApp en Stratusphere UX. FlexApp is een application layering oplossing en biedt de mogelijkheid om Microsoft App-V packages eenvoudig te migreren voordat de extended support van App-V in april 2026 verloopt. Stratusphere UX is een digital experience (DEX) monitoring oplossing voor performance validatie en diagnostiek.