Apple gaat zijn geavanceerde Vision Pro VR-headset VisionPro binnenkort ook buiten de VS verkopen. Hiermee wil de techgigant mogelijk de verkopen van het device stimuleren, aangezien het in de Amerikaanse thuismarkt nog niet storm loopt. Volgende maand wordt ook een update van de visionOS-software voor de VR-headset verwacht.

De techgigant zou op dit moment wereldwijd verkooppersoneel van zijn Apple Stores trainen in het gebruik van de Vision Pro, schrijft Bloomberg. Dit zou erop kunnen duiden dat de headset, die VR-technologie combineert met de daadwerkelijke omgeving (augmented reality), binnenkort in meer landen beschikbaar komt.

In welke landen de Apple Vision pro wordt gelanceerd, is nog onbekend. Volgens Bloomberg zouden de trainingen nu plaatsvinden in Duitsland, Frankrijk, Australië, Japan, Zuid-Korea, Singapore en China. Of de VR-headset ook naar Nederland komt, is niet bekend. De VR-headset was via onofficiële kanalen al buiten de VS verkrijgbaar.

Verkopen opschroeven

Door de set ook in andere landen dan de VS beschikbaar te maken, wil Apple mogelijk de verkopen van de VR-headset opschroeven. Sinds de lancering begin dit jaar is de Vision Pro vooral een nicheproduct dat nog weinig tractie heeft.

Vooral door het hoge prijskaartje van 3.499 dollar (straks ook misschien 3.449 euro) en het ontbreken van voldoende (zakelijke) applicaties die het apparaat een duidelijkere ‘use case’ geven. Het is daarom afwachten of het apparaat het buiten de VS beter gaat doen.

Apple wil in juni zijn Vision Pro wellicht aantrekkelijker maken door een nieuwe versie van de benodigde visionOS-software. Details over welke verbeteringen en functionaliteit de nieuwe release geeft, zijn nog niet bekend.

Daarnaast zou het bedrijf overwegen een goedkoper model op de markt te brengen, maar is het er nog niet in geslaagd de productiekosten van de headset omlaag te brengen. Een nieuwe Apple Vision Pro 2 wordt niet voor 2026 verwacht.

Lees ook: Reviews Apple Vision Pro: kinderziektes te groot voor zakelijk gebruik