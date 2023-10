Met een nieuwe serie aan krachtigere Chromebooks gaat Google in een hoger segment dan voorheen meedoen. Elke Chromebook Plus heeft op zijn minst een Intel i3 of Ryzen 7000-serie, 8GB aan RAM, minimaal 128GB aan opslag en een 1080p IPS-scherm en webcam met dezelfde resolutie. Acer, Asus, Lenovo en HP zullen hun eigen varianten gaan leveren.

Google leunt op nieuwe AI-features om de Chromebook Plus te onderscheiden. In navolging van de Copilot-functies binnen Windows 11 probeert men net als Microsoft AI-functionaliteit centraal te stellen binnen het besturingssysteem.

Lees ook: Wat is er nieuw in ChromeOS 116?

File Sync is bijvoorbeeld een AI-feature die bijhoudt welke bestanden voor de gebruiker het meest relevant zijn. Deze worden eerder geladen en het snelst voorzien van nieuwe informatie. Een andere AI-mogelijkheid is Magic Eraser, die al eerder op Google Pixel-telefoons debuteerde. Gebruikers kunnen foto’s bewerken en objecten op een slimme manier uit een afbeelding verwijderen, zoals een persoon die op de achtergrond te zien is of een voorwerp.

AI-webcam, AI-assistent

Een andere soort AI die geïntegreerd is in de nieuwe Chromebook Plus is gerelateerd aan de webcam. Hoewel deze altijd tenminste een resolutie van 1080p levert, probeert men met hulp van deep learning een nog hoogwaardiger beeld op te nemen van de gebruiker.

Op termijn zal er een algemene AI-assistent op ChromeOS verschijnen, laat director of product management Omri Amarilio weten. “We zijn een generatieve AI-agent aan het bouwen die de context van je scherm begrijpt. Als je bijvoorbeeld naar een social media-website zoals X gaat, zal het begrijpen dat je een kort stukje tekst probeert te schrijven, zoals een tweet, en helpt het je met die context in gedachte. En omdat het ook met alle diensten werkt, is het altijd één klikje weg.”

Voor iedereen een Copilot

Het lijkt qua retoriek erg op die van Microsoft tegenwoordig. Die techgigant stopt overal een Copilot in, van Windows zelf tot elke 365-app onder de zon. Daarnaast heeft het OpenAI-technologie ingezet om met Bing Chat een ‘slimme’ zoekmachine te creëren.

Google vecht op alle AI-fronten met Microsoft. Het lanceerde Bard in februari, impliciet als alternatief voor ChatGPT en in zekere zin Bing Chat. Een paar maanden daarna kwam Search Generative Experience en heeft het met Vertex AI een uitgebreid AI-ecosysteem op poten gezet voor cloudklanten.

In die context moet het AI-offensief van Google binnen ChromeOS gezien worden, als deel van een grotere strijd met Microsoft om AI een universele feature te maken. Hoe dan ook krijgen de ambities van Google met de nieuwe Chromebook Plus met een concreet product nog meer vorm dan voorheen. Daarbij zal het eveneens hopen de reputatie van veel minder krachtige Chromebooks als e-waste weg te kunnen vagen.