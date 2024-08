Microsoft stopt even met het belagen van Windows 10-gebruikers

Niet elke Windows 10-machine mag de stap naar Windows 11 wagen. Waar dat wel het geval is, tracht Microsoft de upgrade met hardnekkige meldingen af te dwingen bij gebruikers. Nu last het een pauze in.

De adoptie van Windows 11 valt al sinds de lancering in 2021 tegen. Hoewel de 30 procent marktaandeel eindelijk is aangetikt, blijft Windows 10 op gigantische afstand het meest gebruikte besturingssysteem. Het lijkt voor Microsoft een magische grens te zijn, want vanaf nu stopt het even met het pushen van pop-ups en andere meldingen om Windows 11 aan te jagen op Windows 10.

Tijdelijke aard

De keuze van Microsoft is ietwat apart qua timing. Immers is de einddatum van Windows 10 (14 oktober 2025) juist eindelijk in zicht. Wellicht dat de agressieve reclame voor Windows 11 minder nodig is, nu gebruikers eigenlijk niet om een upgrade naar het nieuwe OS heen kunnen. Hoe dan ook is het besluit een reactie op de (vermoedelijk uiterst negatieve) feedback van de Windows-gemeenschap, meldt Windows Central.

De overstap naar Windows 11 zal dit jaar vermoedelijk ook veel te maken hebben met hardware-upgrades. De pc-markt ervoer twee catastrofale jaren op rij in 2022 en 2023, nadat de coronapandemie juist de industrie aan een heropleving had geholpen in 2020 en 2021. Voor velen komt de upgradecyclus er echter aan, naast het feit dat alle grote pc-fabrikanten AI als key selling point promoten. Het is maar de vraag of laatstgenoemde daadwerkelijk veel helpt, maar de realiteit is dat nieuwe pc’s veelal NPU’s bevatten en Windows 11 draaien.

