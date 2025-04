AI-pc’s: Een paradigmaverschuiving op de moderne werkplek

Nu AI de werkplek opnieuw vormgeeft, staan IT-leiders op een cruciaal moment om de pc-infrastructuur opnieuw te beoordelen, in te spelen op veranderende privacy-eisen, en de infrastructuur af te stemmen op hun langetermijnstrategieën.

De moderne werkplek zit in het meest transformatieve tijdperk sinds de doorbraak van het internet, met AI-pc’s die opduiken als een drijvende kracht in het herdefiniëren van productiviteit, beveiliging en IT-beheer van de onderneming. In tegenstelling tot eerdere verversingscycli van hardware vertegenwoordigen AI-pc’s een fundamentele verschuiving in de manier waarop bedrijven werken – gebruikmakend van AI om slimmere, efficiëntere en wendbare organisaties te creëren. Volgens een recent IDC-onderzoek neemt het gebruik van AI-pc’s een hoge vlucht: 82% van de ondervraagde ITDM’s zal naar verwachting voor het einde van 2025 AI-pc’s aanschaffen. Deze snelle adoptie onderstreept een groeiend besef: AI-pc’s zijn niet zomaar een upgrade, ze zijn een noodzaak voor bedrijven die concurrerend willen blijven in een AI-gedreven wereld. ITDM’s hebben nu een enorme kans voor zich liggen: bij het evalueren van hun strategische routekaarten moeten ze overwegen hoe AI-pc’s in hun strategieën passen om ervoor te zorgen dat hun organisaties voorbereid zijn op veranderingen in de werkplek.

Een evenwichtsoefening: Cloud en lokale AI-adoptie

AI-pc’s veranderen de manier waarop bedrijven AI-workloads benaderen en bieden een aantrekkelijk alternatief voor cloudgebaseerd computergebruik. De cloud blijft de go-to voor veel AI-toepassingen vanwege de ongeëvenaarde schaal- en verwerkingskracht. Met speciale NPU’s en krachtige CPU’s en GPU’s bewijzen AI-pc’s echter een concurrerende kracht te zijn in enterprise computing, door sterke AI-prestaties te leveren voor bedrijfstaken met behoud van energie-efficiëntie. Door AI-workloads lokaal uit te voeren helpen AI-pc’s organisaties de latentie te verlagen, de prestaties te optimaliseren en de privacy te verbeteren, waardoor ze een levensvatbare aanvulling of zelfs een alternatief vormen voor cloudgebaseerde applicaties.

Deze verschuiving stelt bedrijven in staat om werknemers te voorzien van realtime AI-ondersteuning, waaronder geautomatiseerde contentgeneratie, geavanceerde gegevensanalyse en workflowoptimalisatie, zonder uitsluitend te vertrouwen op cloud computing. Door een balans te vinden tussen cloud en lokale AI kunnen bedrijven zorgen voor optimale prestaties en tegelijkertijd de controle behouden over gevoelige gegevens, waardoor een veiligere, efficiëntere en productievere werkomgeving ontstaat.

Een slimmere, meer gestroomlijnde benadering van IT-beheer

Voor ITDM’s zijn beveiliging, privacy, naadloze implementatie en efficiënt beheer essentiële prioriteiten in de moderne onderneming. AI-pc’s verbeteren niet alleen de individuele productiviteit, maar transformeren ook de IT-activiteiten van de onderneming door op grote schaal in deze kritieke behoeften te voorzien. Het beheer van grote machineparken is lang een uitdaging geweest, maar moderne ondernemingsbrede AI-pc’s bieden geavanceerde beveiligingsprotocollen, AI-gestuurde automatisering en vereenvoudigde implementatietools die de complexiteit van IT-activiteiten verminderen.

Daarnaast zorgen ingebouwde privacy- en beveiligingsframeworks voor gegevensbescherming op het apparaat en lokale AI-toepassingen, waardoor de afhankelijkheid van externe netwerken afneemt en kwetsbaarheden worden geminimaliseerd. Door deze nieuwe pc’s te integreren in hun IT-strategieën kunnen bedrijven een meer veerkrachtige, geautomatiseerde en kosteneffectieve infrastructuur creëren, waardoor IT-teams zich kunnen richten op innovatie in plaats van op het reactief oplossen van problemen.

Privacy en gegevensbeveiliging: AI-gestuurde bescherming voor een veranderende werkplek

Nu bedrijven AI steeds verder in hun activiteiten integreren zijn privacy en beveiliging topprioriteiten geworden. AI-pc’s pakken deze problemen aan door AI-verwerking op het apparaat mogelijk te maken, de afhankelijkheid van cloudnetwerken te verminderen en het risico op gegevensinbreuken of ongeautoriseerde toegang te minimaliseren. Dit is vooral belangrijk voor sectoren die met zeer gevoelige gegevens werken, zoals de financiële sector, de gezondheidszorg en juridische diensten, waar naleving van de regelgeving en datasoevereiniteit van het grootste belang zijn.

Naast compliance stellen AI-pc’s bedrijven in staat om beveiligings- en privacymaatregelen aan te passen op een manier die met cloudgebaseerde oplossingen niet mogelijk is. Door gebruikersgedrag in realtime te analyseren kunnen AI-pc’s proactief potentiële beveiligingsrisico’s detecteren en erop reageren, gegevensversleuteling automatiseren en privacybeleid afdwingen op een geïndividualiseerd niveau. Deze combinatie van intelligente beveiligingsautomatisering en gelokaliseerde AI-verwerking zorgt ervoor dat bedrijven controle houden over hun meest waardevolle digitale bezittingen en tegelijkertijd het vertrouwen op de werkplek en de naleving van regelgeving verbeteren.

Een belangrijke kans voor ITDM’s

ITDM’s investeren al in AI-pc’s, waarbij volgens IDC maar liefst 73% aangeeft dat deze apparaten hun vernieuwingsplannen hebben versneld. AI-pc’s worden snel essentieel voor het efficiënter maken van het personeelsbestand, het verbeteren van de beveiliging en het integreren van AI-gestuurde workflows. De overgang naar Windows 11 maakt het echter nog urgenter en dwingt organisaties om hun apparatenpark nu te moderniseren in plaats van later. Dit samenvallen van AI en infrastructuur-upgrades is een uniek moment voor bedrijven om hun technologiestrategieën af te stemmen op de toekomst van enterprise computing.

Naarmate het jaar vordert kunnen ITDM’s het zich niet veroorloven om werkeloos toe te kijken, wachtend op een enkele baanbrekende toepassing die de overstap naar AI-pc’s rechtvaardigt. De verschuiving naar AI-gestuurde bedrijfsvoering is al gaande en degenen die nu proactieve stappen nemen, zullen de beste positie innemen om voorop te lopen. Door vandaag de weg naar AI-integratie in te slaan kunnen ITDM’s ervoor zorgen dat hun organisaties wendbaar en concurrerend blijven en klaar zijn voor de onvermijdelijke AI-gedreven toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van AMD. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.