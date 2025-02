Ubuntu op Windows 11 draaien is eenvoudiger dan ooit

Ubuntu komt met een nieuwe distributiearchitectuur voor Windows Subsystem for Linux (WSL). Deze verfijnde aanpak stelt organisaties in staat om de uitrol van Ubuntu op Windows 11 eenvoudig te beheren.

Ubuntu is al een veel gebruikte OS en kan al enige tijd op een relatief simpele wijze gedraaid worden op Windows 11. Via WSL draait de implementatie op de Windows-desktop alsof de Linux-distro een app is. Desondanks is er volledig toegang tot alle features van Ubuntu.

Nieuwe distributiemethode

De nieuwe tar-gebaseerde WSL-distributieformaat maakt het mogelijk voor IT-beheerders om Ubuntu WSL-instanties te distribueren, installeren en beheren via tar-bestanden. Dit is een significante verbetering ten opzichte van de eerdere beschikbaarheid via de Microsoft Store, dat niet zomaar uit te rollen was met alle gewenste policies in een zakelijke omgeving.

Voordelen voor enterprises

Een belangrijk voordeel is nu dus dat organisaties nu zelf WSL-images kunnen hosten en beheren, inclusief de benodigde beleidsregels. Dit biedt meer controle en flexibiliteit voor enterprise-omgevingen. De ondersteuning van systemd in WSL zal ongetwijfeld hier belangrijk voor geweest zijn, wat de functionaliteit verder versterkt.

Voor de implementatie is WSL versie 2.4.8 of hoger vereist. Gebruikers kunnen Ubuntu installeren via het command ‘wsl –install ubuntu’ of door een image te downloaden en te installeren met het commando ‘wsl –install –from-file ubuntu.tar.wsl’. Ook is het mogelijk om het .wsl-bestand direct te dubbelklikken voor installatie.