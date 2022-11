Microsoft laat weten dat Windows Subsystem for Linux nu via de Microsoft Store beschikbaar is voor Windows 11- en Windows 10-gebruikers.

Windows Subsystem for Linux is een tool die Windows-gebruikers, met behulp van PowerShell of een Windows 10 command prompt, Linux binaries gewoon op Windows laat draaien. Tot nu toe werd deze tool (versie WSL-1) optioneel aangeboden als een onderdeel voor het besturingssysteem.

Standaardversie

Met de beschikbaarheid van WSL-2 in de Microsoft Store wordt de versie nu de standaard aangeboden oplossing. De standaardversie, die dezelfde functionaliteit heeft als WSL-1, krijgt snellere updates en onderhoudintegraties, zodra ze beschikbaar zijn. Voor WSL-1 zullen gebruikers, zoals nu het geval is, moeten wachten tot de volgende algemene update voor Windows.

Features

De store-versie van WSL is nu ook beschikbaar voor Windwows 10-gebruikers, naast de ondersteunde Windows 11-gebruikers. Daarnaast heeft de versie ook meer dan honderd verschillende updates gekregen aan features. Denk daarbij aan systemd, full system call compabiliteit en het gebruiken van een Linux-kernel in een lichtgewicht vm.