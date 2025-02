Eurocommisaris mededinging: Vertrouwensrelatie met VS verstoord

EU-mededingingschef Teresa Ribera zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump de vertrouwensrelatie tussen de Verenigde Staten en Europa verstoort. En dat Brussel zich moet richten op het bieden van de voorspelbaarheid en stabiliteit die Trump niet biedt.

Ribera, de op een na machtigste functionaris van de Europese Commissie na voorzitter Ursula von der Leyen, vertelde aan Reuters dat Europa weliswaar moet onderhandelen met het Witte Huis en de zorgen over handel moet aanhoren. Maar meldde ook dat Europa zich niet moet laten dwingen om wetten te wijzigen die door wetgevers zijn goedgekeurd.

Trump en andere leden van zijn regering bekritiseerden de Europese Unie vanwege de vele regels. Ze beschouwen de boetes die de EU oplegt aan Amerikaanse techbedrijven als een vorm van belastingheffing.

Maatregelen zijn geen pestgedrag

Vorige week zei de Amerikaanse vicepresident JD Vance dat EU-commissarissen de vrijheid van meningsuiting onderdrukken door bepalingen in de Digital Services Act. Die geeft de EU de macht om in urgente situaties tijdelijk de toegang tot een online platform of zoekmachine te beperken. Ribera zegt als reactie dat het bij die maatregelen niet gaat om pestgedrag.

Ribera heeft de bevoegdheid om fusies ter waarde van miljarden euro’s goed te keuren of te blokkeren en kan bedrijven forse boetes opleggen als ze proberen hun marktmacht te vergroten door kleinere concurrenten te verstikken. Ze houdt ook toezicht op de groene agenda van de EU en is verantwoordelijk voor het op koers houden van de klimaatdoelen van de EU voor 2030.

Gebrek aan voorspelbaarheid

De spanningen tussen Washington en Brussel lopen hoog op na Trumps beslissing om vanaf 12 maart invoerrechten van 25% op staal en aluminium in te voeren; met wederzijdse heffingen vanaf april. Dit naast afzonderlijke tarieven op auto’s, farmaceutische producten en halfgeleiders. Ribera wees op het gebrek aan zekerheid en voorspelbaarheid aan de overkant van de Atlantische Oceaan in vergelijking met Europa en zei dat dit niet is wat bedrijven op de lange termijn willen.

De Europese Commissie, die het handelsbeleid voor de 27 lidstaten coördineert, zei vorige week dat ze krachtig en onmiddellijk zal reageren op de door Trump aangekondigde tariefverhogingen.

Ribera zei dat de EU volgende maand klaar is om besluiten te nemen over de vraag of Apple en Meta zich hebben gehouden aan de nieuwe regels die hun marktmacht moeten inperken. Beide bedrijven liggen sinds maart vorig jaar onder het vergrootglas van de EU en kunnen boetes tot 10% van hun wereldwijde jaaromzet krijgen als ze de Digital Markets Act hebben overtreden.

Er was speculatie dat Ribera de besluiten zou kunnen uitstellen na kritiek van Trump en Meta-CEO Mark Zuckerberg op recente EU-regels, die volgens Big Tech oneerlijk zijn en hen met hoge boetes opzadelen. Gevraagd of ze in maart beslissingen zal nemen over de twee bedrijven, antwoordde Ribera bevestigend.

De Commissie onderzoekt ook of het socialemediaplatform X van Elon Musk de EU-regels tegen illegale inhoud heeft overtreden. Ribera zei dat de rol van Musk in de Amerikaanse regering geen invloed zal hebben op de EU-beslissing. De Amerikaanse miljardair Musk is een van Trumps naaste adviseurs en was de grootste donor van zijn verkiezingscampagne voor 2024.