De nieuwe 144 core Xeon-processor is gericht op datacenters en moet in de eerste helft van 2024 beschikbaar zijn.

Deze week kondigde Intel de nieuwste toevoegingen aan zijn Xeon-chip roadmap aan. Op woensdag verzorgden Sandra Rivera, Greg Lavender en Lisa Spelman van Intel een webinar gericht op de business unit datacenters en kunstmatige intelligentie van het bedrijf, waar ze “een grote update gaven over Intels laatste marktvoorspellingen, hardwareplannen en de manier waarop Intel ontwikkelaars met software in staat stelt”.

144 Core Sierra Forest uitgelicht

Een belangrijk hoogtepunt van het webinar was het nieuws dat de nieuwe Xeon-processor met codenaam Sierra Forest, de eerste Efficient-core (E-core) Xeon-processor, op schema ligt voor de eerste helft van 2024. Het bedrijf bevestigde ook dat Sierra Forest 144 cores per socket zal hebben en de eerste CPU zal zijn die gebaseerd is op het komende Intel 3-proces. Volgens het bedrijf ligt de nieuwe processor op schema en zijn de eerste exemplaren al de deur uit.

Sierra Forest betekent een verschuiving voor Intel die zijn datacenter-productlijn opsplitst in twee takken, de E-Core en de P-Core (Performance Core), het traditionele Xeon-datacenterontwerp dat gebruik maakt van high-performance cores.

Met de 144 cores speelt Intel in op de overtuiging dat x86 CPU inkomsten de komende jaren de core trends meer zullen volgen dan de socket trends. Tegen 2027 verwacht Intel een marktkans van meer dan 110 miljard dollar (102 miljard euro) voor zijn datacenter- en AI-siliciumactiviteiten.

E-Core opvolger verschijnt in 2025

Intel blijft zijn E-core roadmap uitvoeren met de opvolger van Sierra Forest, genaamd Clearwater Forest. Voor het eerst in het openbaar sprekend over de toekomstige chip, zei Intel dat Clearwater Forest “in 2025 op de markt komt”. De geavanceerde processor zal worden gemaakt op Intel 18A, waarmee Intel procesleiderschap wil bereiken.

