Samsung lanceert de Smart Monitor M8. Het 32-inch UHD-model bevat geïntegreerde streamingdiensten, draadloze verbindingsopties en een meegeleverde webcam.

De Smart Monitor M8 is vanaf vandaag verkrijgbaar. Smartphones, Windows- en Mac-pc’s kunnen draadloos worden verbonden. Je hebt geen aangesloten apparaat nodig om streamingdiensten te bekijken: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en Apple TV worden ondersteund.

Specs

32-inch is een flink formaat. Dat kan de benodigdheid van een tweede display wegnemen. De standaard is verstelbaar voor een ergonomische werkhouding. Over de UHD-resolutie valt niets te klagen.

Samsung levert een SlimFit Cam mee. Je bevestigt de draadloze webcam op de monitor. De camera herkent gezichten en stelt automatisch scherp.

Samsung Smart Monitor M8 IoT

Tot slot maakt de SmartThings app het mogelijk om de display aan IoT-apparaten te koppelen. De display toont informatie over gekoppelde IoT-apparaten. Daarbovenop is de geïntegreerde microfoon bruikbaar voor spraakassistenten Amazon Alexa en Samsung Bixby.

Het model is beschikbaar in vier kleuren: wit, roze, blauw en groen. Samsung hanteert een adviesprijs van 799 euro.

