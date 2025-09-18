Computer vision verandert bedrijfsvoering in productie en retail

Slimme camera’s evolueren van beveiligingstools naar zakelijke toepassingen. Nieuw onderzoek toont dat 49 procent van productiebedrijven procesoptimalisatie als topprioriteit ziet. Computer vision biedt oplossingen voor kwaliteitscontrole, voorspellende monitoring en operationele efficiëntie via AI-gestuurde beeldanalyse.

Netwerkvideo kreeg decennia geleden vorm als beveiligingsoplossing. Vandaag maken organisaties de stap naar bredere toepassingen binnen bedrijfsprocessen. Computer vision-systemen analyseren automatisch beelden en leveren inzichten voor procesverbetering.

Axis Communications, al veertig jaar actief in netwerkvideo, ziet deze evolutie van dichtbij. “Beveiliging blijft de kern van onze activiteiten”, zegt Tobias Metsch, Regional Director Middle Europe bij Axis. “Maar technologische vooruitgang in AI en computer vision opent nieuwe perspectieven.”

Drie operationele domeinen

Een nieuw IDC-onderzoek, uitgevoerd met Axis Communications, belicht waar computer vision vandaag het verschil maakt. Drie terreinen springen eruit voor directe impact op bedrijfsresultaten. Procesbewaking staat op de eerste plaats. Systemen signaleren tijdig verstoringen en inefficiënties voordat deze escaleren. Kwaliteitscontrole volgt als tweede domein, waarbij automatische foutdetectie in realtime plaatsvindt. Het derde gebied betreft procesoptimalisatie voor hogere productiviteit en kwaliteit.

De concrete toepassingen variëren per sector. In de auto-industrie draait het om kwaliteitscontrole tijdens productie. Logistiek profiteert van efficiënter laden van vrachtwagens om transportkosten te verlagen. Retail gebruikt de technologie om lege winkelrekken te herkennen en tekorten te voorkomen.

Marktdruk stimuleert adoptie

Geopolitieke spanningen en onzekere markten zetten efficiency hoog op de agenda. Het onderzoek toont dat 49 procent van productiebedrijven in EMEA procesoptimalisatie als topprioriteit noemt. Daarnaast ziet 34 procent veel potentieel in voorspellende monitoring en diagnose.

Van de ondervraagde bedrijven vindt 48 procent AI essentieel voor betere kwaliteitsborging. Deze cijfers illustreren de verschuiving van defensieve beveiliging naar proactieve bedrijfsoptimalisatie.

Technische vereisten

Succesvolle computer vision-implementatie vereist drie technische pijlers. Edge computing staat centraal voor realtime analyses direct in de camera. Axis gebruikt hiervoor de eigen ARTPEC-chip voor lokale verwerking.

Beeldkwaliteit vormt het fundament voor betrouwbare en nauwkeurige data-analyse. Zonder scherpe, consistente beelden falen zelfs geavanceerde algoritmen. Cybersecurity completeert de basis via het Secure by Design-principe, ingebouwd vanaf productontwikkeling.

“Samen met onze partners ontwikkelen we oplossingen die bedrijven helpen slimmer te werken en beter onderbouwde beslissingen te nemen”, aldus Metsch. “We willen dat onze technologieën bijdragen aan duurzame innovatie en zichtbare waarde opleveren.”