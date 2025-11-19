Tanium krijgt nieuwe features voor autonome ITOps

Tanium introduceert Agentic AI-opties, breidt endpoint management uit naar OT-omgevingen en mobiele devices en lanceert nieuwe security operations-tools.

Dat maakt Tanium bekend tijdens zijn Converge-conferentie. Tanium Ask is de eerste Agentic AI-ervaring van het bedrijf. Deze tool integreert AI-workflows direct in het Tanium-platform. Beheerders kunnen via AI-ondersteuning data ontdekken, software beheren, dashboards samenvatten en documentatie raadplegen.

De tool werkt ook voor security operations. Tanium Ask verrijkt securitydata om alerts automatisch te onderzoeken en te triëren. Het systeem geeft concrete aanbevelingen voor vervolgacties.

Daarnaast komt er een Tanium AI Agent voor ServiceNow. Deze integreert rechtstreeks in de Now Assist-omgeving. Wanneer iemand een incident opent, haalt de agent real-time endpoint intelligence op zoals gebruikersactiviteit, applicatieversies en devicestatus. Beheerders kunnen via één chatinterface acties uitvoeren, zoals het rebooten van een apparaat of het verwijderen van software.

Uitbreiding naar OT en mobile

Tanium breidt zijn endpoint management-capaciteiten uit naar operational technology. Hiermee krijgen organisaties real-time zichtbaarheid in OT-assets, zoals human-machine interfaces en programmable logic controllers. IT en industriële domeinen kunnen daardoor uniform worden beheerd.

Ook mobile endpoints komen aan bod. Voor Macs, iPhones en iPads biedt Tanium consistent inzicht, configuratiebeheer en remote actions. De uitbreiding moet organisaties ondersteunen die werken met hybride werkvormen en diverse devices.

Tanium lanceert daarnaast een connector voor Microsoft Intune. Deze koppeling levert unified visibility en rapportage voor mobiele en IT-apparaten door device telemetry uit Intune-managed endpoints in het Tanium-platform te integreren.

Security operations verder uitgebouwd

Op security-vlak introduceert Tanium Jump Gate. Dit is gebouwd op de bestaande clientarchitectuur en helpt standing access te elimineren. Het systeem handhaaft Zero Trust-principes met just-in-time en just-enough toegang tot gevoelige resources.

Tanium HuntIQ is een nieuwe dienst waarbij ervaren Tanium-experts rechtstreeks in klantomgevingen worden ingezet. Ze optimaliseren security operations, versterken veerkracht en detecteren proactief verborgen dreigingen.

“Als organisaties te maken krijgen met uitdagingen zoals het opschalen van productiviteit, het verminderen van operationele complexiteit en het waarborgen van veiligheid, zet Tanium AI in om IT-operaties en security te transformeren”, stelt CTO Matt Quinn. “We blijven de grenzen verleggen van wat mogelijk is door AI en real-time endpoint intelligence in te zetten om organisaties te helpen overstappen van reactief naar autonoom werken.”

Tanium gebruikt zijn linear chain-architectuur om end-to-end resultaten op snelheid en schaal te leveren via één uniform platform. De aangekondigde innovaties moeten visibility blind spots elimineren en snelle besluitvorming mogelijk maken in complexe enterprise-omgevingen.

