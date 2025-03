Servermarkt groeit explosief: omzet bijna verdubbeld

De wereldwijde servermarkt heeft in het laatste kwartaal van 2024 een recordomzet van 77,3 miljard dollar (71,3 miljard euro) geboekt. Het betreft een jaar-op-jaarstijging van 91 procent, de op één na hoogste groei sinds 2019.

De explosieve groei wordt vooral gedreven door de toenemende vraag naar servers met ingebouwde GPU’s. Volgens cijfers van marktanalisten IDC steeg de omzet van deze specifieke GPU-servers met 192,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Nvidia blijft de leider in de GPU-servermarkt met meer dan 90 procent van de totale leveringen van servers met ingebouwde GPU’s. Voor het volledige jaar 2024 kwam meer dan de helft van de omzet uit servers met ingebouwde GPU’s.

De snelle adoptie van deze servers door hyperscalers en cloudserviceproviders heeft de servermarkt een enorme boost gegeven. Sinds 2020 is de markt meer dan verdubbeld in omvang, met een jaaromzet van 235,7 miljard dollar in 2024.

Marktaandelen verschuiven

Dell Technologies en Supermicro hadden in het vierde kwartaal het grootste marktaandeel met respectievelijk 7,2 procent en 6,5 procent. Beide bedrijven kenden een dubbelcijferige omzetgroei, waarbij Dell Technologies 20,6 procent steeg en Supermicro zelfs 55 procent groeide ten opzichte van vorig jaar.

HPE heeft een stevige derde plek te pakken met een marktaandeel van 5,5 procent. Het Chinese IEIT Systems kent een marktaandeel van 5 procent. De top vijf wordt gecomplementeerd door Lenovo met een marktaandeel van 4,9 procent. Deze partij kent wel de hoogste jaar-op-jaargroei: 70 procent.

