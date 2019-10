Atlassian koopt ontwikkelaar van Jira-automatisering Code Barrel

Twee voormalige engineers van Atlassian begonnen vier jaar geleden de startup Code Barrel, en maakten de populaire tool Automation for Jira. Nu komen de engineers weer ‘thuis’, want Jira-ontwikkelaar Atlassian heeft Code Barrel overgenomen voor een onbekend bedrag.

Automation for Jira is ontwikkeld door twee engineers die binnen Atlassian aan Jira werkte: Nick Menere en Andres Kencht. Voor Menere en Knecht voelt de recente overname dan ook als thuiskomen, zo vertellen ze aan TechCrunch. “Dit is de plek waar we leerden hoe je software ontwikkelt en hoe je een product ontwikkelt. Dit is het enige bedrijf waar we ooit naar terug zouden gaan.”

Automation for Jira

Automation for Jira blijkt vier jaar later één van de populairste add-ons voor Jira Software en Jira Service Desk in de marktplaats van Atlassian te zijn. De tool wordt namelijk door ruim 6.000 bedrijven gebruikt.

Automation for Jira stelt werknemers in staat om eenvoudig herhalende taken in Jira te automatiseren, ook als ze weinig kennis van programmeren hebben. Volgens Noah Wasmer, de VP of Product for Tech Teams bij Atlassian, is dat erg handig.

“We zien dat werknemers met Jira als kern met heel veel systemen praten, werk dupliceren en handmatig werk invoeren in verschillende systemen”, aldus Wasmer. Door die taken te automatiseren, komt er tijd vrij om aan “next-generation dingen die onze wereld kunnen veranderen” te werken.

Tool blijft beschikbaar

Atlassian is dus erg enthousiast over de tool, zo blijkt uit de verklaring van Wasmer. Automation for Jira blijft dan ook beschikbaar in de marktplaats van Atlassian.

De prijzen blijven ook gelijk, wat betekent dat bedrijven 5 dollar per gebruiker per maand blijven betalen voor teams met maximaal tien mensen. Voor teams van elf tot honderd mensen daalt de prijs naar 2,50 dollar per gebruiker per maand. Enterprises met teams van meer dan honderd werknemers betalen minder.