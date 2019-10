Google updatet Android-ontwikkelaarstools met best practices

Google wil ontwikkelaars meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen voor Android. Daar bracht het eerder al Android Jetpack voor uit, dat nu een update krijgt. Als onderdeel van de update worden meer eenvoudige oplossingen en best practices aangeboden.

Google lanceerde Android Jetpack in mei 2018, met als doel om sneller apps te kunnen ontwikkelen voor het mobiele besturingssysteem.

In Jetpack zitten diverse gidslijnen en tools, die ontwikkelaars helpen om best practices te volgen en complexe taken te vereenvoudigen. Volgens Google zelf wordt Jetpack nu door ruim 84 procent van de 10.000 top-apps in de Play Store gebruikt.

Uitbreiding van libraries

De Android-maker heeft nu besloten om Jetpack uit te breiden, om het werk van ontwikkelaars nog verder te ondersteunen, meldt ZDNet. Zo heeft het bedrijf een nieuwe tool genaamd Viewbinding gelanceerd. Met deze tool wordt een eenvoudigere manier geboden om toegang te krijgen tot Views vanuit de code.

Ook heeft Google een library genaamd Benchmarking beschikbaar gemaakt. Daarmee wordt het eenvoudiger om de prestaties van een app te meten.

In december verschijnt er nog een bèta van een open source-librery genaamd CameraX. Met CameraX moet camera-ontwikkeling eenvoudiger worden voor allerlei unieke Android-apparaten.

Nieuwe library met Kotlin

Google laat met zijn updates verder zien dat het een grote interesse heeft in de programmeertaal Kotlin. Zo krijgt Android Jetpack een nieuwe library genaamd Jetpack Compose, waarin Kotlin gecombineerd wordt met een reactief programmeermodel. Die combinatie moet de ontwikkeling van gebruikersinterfaces vereenvoudigen.

De library is nu als developer preview beschikbaar. Daarmee hoopt Google meer feedback te krijgen over de tool. Volgens jaar moet een bètaversie van Jetpack Compose volgen.

Google investeert verder in Kotlin door volledige IDE-ondersteuning voor Kotlin build scripts uit te brengen. Daarnaast werkt het bedrijf met software-ontwikkelingsbedrijf JetBrains om de compiler-snelheden van Kotlin te verbeteren. Samen met Udacity werkt het tot slot aan een Advanced Android-cursus met Kotlin.