AWS gaat ontwikkeling van Rust-project ondersteunen

Amazon Web Services (AWS) gebruikt de programmeertaal Rust steeds meer in zijn eigen infrastructuur. De programmeertaal, die in 2009 door Mozilla’s engineering-team werd ontwikkeld, wordt nu onder meer in Lambda, EC2 en S3 gebruikt. De cloud-aanbieder heeft er nu dan ook voor gekozen om de ontwikkeling van de taal te gaan sponsoren.

Rust is na de ontwikkeling bij Mozilla omgezet in een geheel eigen project. Dat project krijgt nu steun van AWS, schrijft ZDNet. Die steun komt in de vorm van ‘promotional credits’, die beschikbaar worden gemaakt voor het team achter Rust. Met die credits kunnen ze AWS-infrastructuur huren en de ontwikkeling van de taal ondersteunen.

Alex Crichton, een lid van het kernteam van Rust, zegt dat het team blij is dat AWS het project gaat steunen. “Deze steun maakt het voor Rust mogelijk om duurzaam infrastructuur op AWS te hosten om compiler artifects te verschepen, crate-downloads aan te bieden en automatisering te huisvesten die vereist is om al onze processen bij elkaar te brengen.”

Geheugenfouten voorkomen

Rust werd ontwikkeld om geheugen-gerelateerde fouten te voorkomen. Die bugs zijn vaak de bron van securityproblemen binnen C- en C++-applicaties.

Ondanks de trage start wordt Rust de afgelopen tijd snel geadopteerd. Zo gebruiken browsers als Firefox en Brave hier componenten uit. De taal is tegenwoordig ook populair onder grote bedrijven als Dropbox, npm en Cloudflare.

AWS gebruikt Rust dus ook steeds meer binnen zijn eigen infrastructuur, wat nu de reden is om het project te steunen. Niet alleen gebruiken Lambda, EC2 en S3 de taal nu voor prestatie-gevoelige componenten, maar ook de virtualisatietechnologie Firecracker, die eerder dit jaar open source werd gemaakt, is hier voor een groot deel in gemaakt.

Boost door Microsoft

De grootste boost die Rust tot nu toe heeft gekregen, komt echter van Microsoft. Dat bedrijf liet in juli weten dat het gaat onderzoeken of Rust een vervanging kan zijn voor C en C++ in diverse projecten. Het gaat onder meer om Azure en Windows.