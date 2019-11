Adobe en IBM iX beginnen met Design Systems as a Service

Adobe Systems gaat samenwerken met IBM iX, de design studio van IBM, om klanten te voorzien van – zoals ze het zelf noemen – Design Systems as a Service (DSaaS).

De twee bedrijven kennen elkaar al jaren. IBM is de system integrator voor Adobe en verzorgt onder meer de Adobe Experience Cloud applicaties. Nu gaan beide bedrijven ook actief samenwerken met het oog op de creatieve sector.

Door het nieuwe Design Systems as a Service-aanbod op Adobe XD te bouwen, helpt IBM iX designteams en ontwikkelaars om sneller toegang te krijgen om nieuwe digitale designs te creëren, samen te werken en naar de markt te brengen, zo stelt Adobe.

Verhoogde efficiëntie

Het nieuwe Design Systems as a Service helpt klanten bij het opzetten van een bedrijfsmodel gericht op samenwerking binnen de organisatie, zodat teams sneller en slimmer kunnen werken en kosten kunnen besparen. Het idee is dat teams met de nieuwe Design Systems as a Service minder tijd besteden aan het opnieuw ontwerpen van bestaande designelementen, zodat ze zich meer kunnen concentreren op het creëren van nieuwe zakelijke ideeën en strategieën.

Klanten van Design Systems as a Service krijgen een dedicated supportteam toegewezen om de uitrol van het designsysteem te ondersteunen. Na de implementatie hebben klanten ook de mogelijkheid om hun designsysteem volledig uit te besteden aan een extern team.

De samenwerking biedt klanten bovendien de mogelijkheid om andere plug-ins in Adobe Experience Cloud te gebruiken. Dit zou gebruikers helpen om creaties in te zetten via alle marketingkanalen en klantcontactpunten, waardoor ze hun eigen content kunnen maken, beheren en er geld mee kunnen verdienen, besluit Adobe.

Verder heeft Adobe ook een co-editing functie aangekondigd die nog in bèta-fase verkeert. Deze functie maakt realtime samenwerking mogelijk met andere designers en bijvoorbeeld de mogelijkheid om documentgeschiedenis bij te houden.