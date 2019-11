Microsoft werkt samen met Oracle voor bijdrage aan OpenJDK

Microsoft heeft officieel het Oracle Contributor Agreement ondertekend, om bij te dragen aan OpenJDK, de open source-implementatie van het Java Platform.

Bijdragen aan Java-ontwikkeling

Volgens een bericht aan de OpenJDK mailing-lijst van Bruno Borges, werkzaam in Java product management in de Developer Division van Microsoft, zal het team van Microsoft zich in eerste instantie richten op kleinere bug fixes en back ports.

Borges zegt dat deze aanpak is gekozen omdat ‘er meer te leren valt’; zo is het bijvoorbeeld belangrijk om wijzigingen te bespreken voordat patches worden geïmplementeerd.

De aankondiging is een natuurlijke stap voor de leverancier, die afhankelijk is van Java op verschillende manieren. Microsoft ondersteunt bijvoorbeeld de ontwikkeling van Java in zijn open source Visual Studio Code editor, en biedt zijn klanten Java-runtimes in Microsoft Azure Cloud.

Betrokkenheid Microsoft bevorderen

Voorafgaand aan de aankondiging werkte het Java engineering team van Microsoft, onder leiding van Martijn Verburg, principal engineering group manager voor Java, al samen met andere Microsoft-groepen en dochterondernemingen die gebruik maken van Java en partners in het Java-ecosysteem zoals Azul Systems, Oracle, Pivotal, Red Hat, Intel en SAP.

Volgens Borges zal het bredere team zich aansluiten bij de OpenJDK mailing-lijsten om beter te kunnen deelnemen aan de Java-ontwikkeling.

OpenJDK, wat staat voor Open Java Development Kit, is in 2006 opgericht door Sun Microsystems. Sun werd in 2010 overgenomen door Oracle en nam vervolgens het eigendom over van hardware- en softwareproductlijnen, waaronder Java.

In het bericht schreef Borges: “Namens het Microsoft Java Engineering Team wil ik graag zeggen dat we verheugd zijn om officieel deel te nemen aan het OpenJDK project, en dat we klaar zijn om met jullie samen te werken”.

“Microsoft erkent de enorme waarde die Oracle’s succesvolle en effectieve beheer van het OpenJDK-project heeft opgeleverd voor Java en het bredere software-ecosysteem, en we kijken ernaar uit om een bijdrage terug te kunnen leveren”.