Microsoft voert duizend verbeteringen door aan .NET9

Microsoft heeft zijn producten voor ontwikkelaars flinke updates gegeven. Onder meer zijn de nieuwe versies .NET 9 en Visual Studio 2022 17.12 uitgebracht.

Het hele Microsoft-portfolio voor ontwikkelaars lijkt in één keer een flinke update te hebben gekregen. Een belangrijke release is onder andere de definitieve komst van .NET 9. Deze laatste versie van het .NET-platform heeft meer dan duizend verbeteringen gekregen, waaronder ondersteuning voor meer programmeertalen, waaronder C#-, F#- en Visual Basic .NET-programmeertalen.

Verder zijn er verbeteringen gekomen in de frameworks voor web-, gedistribueerde, Windows- en cross-platform desktop- en mobiele applicaties. Andere verbeteringen in .NET 9 zijn voor libraries voor databases, AI-oplossingen en -toepassingen.

Dit alles moet volgens Microsoft een compleet overkoepelend platform opleveren. Voor ontwikkelaars houdt dat in dat ze op het platform makkelijk applicaties kunnen ontwikkelen en bouwen eventueel met integratie van AI-mogelijkheden.

Nieuwe versie Visual Studio 2022

De nieuwe updates voor Visual Studio 2022 in versie 17.12 bieden ontwikkelaars onder meer features als beter editor-eigenschappen, nieuwe integraties met GitHub Copilot, verbeterde debugging voor Blazor WebAssembly-applicaties en Git-tooling updates.

Daarnaast is voor Microsoft de release van .NET Aspire 9, de toolkit voor het ontwikkelen van gedistribueerde applicaties, belangrijk. Nieuwe features voor deze toolkit zijn onder meer betere mogelijkheden voor het stroomlijnen van het ontwikkelproces.Verbeterde onderdelen zijn het starten en stopzetten van bronnen vanuit de dashboard, containers levend houden tussen debug-sessies en toegang tot nieuwe API’s als WaitFor voor het beter beheren van de opstartprocessen van bronnen.

Verder zijn er integraties aangekondigd met AI-ontwikkelaars, zoals OpenAI, Ollama en Milvus. Verder kunnen ontwikkelaars nu makkelijker toegang krijgen tot .NET Aspire, zijn er verbeterde uitrolscenario’s met Azure Container Apps gekomen en ondersteunt de toolkit nu ook Azure Functions.

