Open source dev tool van Google voor Kubernetes nu beschikbaar

Google heeft de eerste algemeen beschikbare release van Skaffold aangekondigd, de open source development tool die ontworpen is om ontwikkelaars te helpen in hun werk met Kubernetes.

Ontwikkelaars helpen met Kubernetes

Volgens Google vereenvoudigt Skaffold de operationele taken binnen development met Kubernetes en stelt het ontwikkelaars in staat zich te concentreren op hun code, en deze snel terug te zien in het cluster.

Skaffold automatiseert het grootste deel van de development workflow, en ondersteunt de meest gebruikte strategieën voor het bouwen van images en het implementeren van applicaties. Skaffold werkt ook client side, zonder de vereiste componenten op het development cluster, zegt Google.

Om development te versnellen wordt Skaffold geleverd met workflows voor lokale en externe implementatie. Dit om gebruikers in staat te stellen om met lokale Kubernetes-clusters zoals Minikube of Kind te werken, maar ook met Kubernetes-clusters op afstand.

De dev loop van Skaffold automatiseert ook gangbare ontwikkelaarstaken. Het houdt bijvoorbeeld automatisch logboeken bij van de geïnstalleerde workloads en stuurt externe applicaties naar een machine om direct op service-endpoints te kunnen draaien. Verdere functies zijn kant-en-klare CI/CD-pipelines en on-cluster debugging.

Werken met de open-sourcegemeenschap

Sinds 2017 bevindt de tool zich in de beta-test- en ontwikkelingsfase. De oplossing zou sinds dat punt 40 verschillende versies gehad hebben, en al meer dan 5.000 bijdragen van bijna 150 medewerkers. Volgens Google is het doel om de tool verder te ontwikkelen met behulp van de bredere open-sourcegemeenschap.

“Omdat het Kubernetes-ontwikkelingsecosysteem nog steeds in beweging is, geven we voorrang aan functies die de meeste impact zullen hebben op het nut en de bruikbaarheid van Skaffold. We werken ook nauw samen met het Cloud Code-team om de mogelijkheden van Skaffold binnen het IDE aan de oppervlakte te brengen”, schreven Google-software-ingenieur Nick Kubala en productmanager Russell Wolf in een blogbericht.