GitHub lanceert mobiele app voor iOS en iPads

GitHub heeft een eigen mobiele app gelanceerd voor iOS en iPads. Daarmee kunnen gebruikers notificaties van open source- of private projecten ontvangen, evenals pull requests samenvoegen, code toevoegen aan repositories en nieuwe problemen aanmelden. Begin 2020 moet ook een Android-app beschikbaar worden.

GitHub verschuift zich daarmee dus voor het eerst nadrukkelijk naar mobiele platformen. CEO Nat Friedman zegt tegenover Venturebeat te verwachten dat de helft van de interacties op GitHub over vijf jaar op mobiele platformen plaatsvinden.

“Dit is de ontbrekende schakel in de GitHub-ervaring”, vindt Dana Lawson, vice president of engineering bij GitHub. “Met mobiel kun je notificaties beheren en verwijderen, samenwerken aan pull requests en notificaties ontvangen als je direct aangesproken wordt.”

GitHub Actions

Het bedrijf onthulde de mobiele app tijdens GitHub Universe, een conferentie voor ontwikkelaars in San Francisco. Daar liet het bedrijf ook weten dat GitHub Actions en Package Registry vanaf nu algemeen beschikbaar zijn.

GitHub Actions werd vorig jaar onthuld en zat sinds augustus in bèta. Actions is een automatiseringsplatform voor workflows, waarmee ontwikkelaars acties kunnen aanmaken om events te laten starten. Er worden ook self-hosted runners beschikbaar gemaakt voor Actions, zodat enterprise-klanten acties op hun eigen servers kunnen draaien.

Actions is geïntegreerd in de Package Registry, waar sinds mei een bètaversie van is. Met Package Registry kunnen ontwikkelaars publieke en private pakketjes publiceren naast hun broncode. Dit werkt via dezelfde GitHub-interface die ze nu al gebruiken voor hun code.

Extra functies

GitHub introduceerde ook nog een aantal nieuwe functies, waaronder semantische codenavigatie voor alle Ruby-, Python- en Go-repositories. Daarnaast is er een optie om pull request-herinneringen in te plannen en een mogelijkheid om code reviews toe te wijzen aan specifieke teamleden.

Ook krijgt GitHub Sponsors een uitbreiding. Dit is een manier om financiële ondersteuning te zoeken voor ontwikkelaars die open source-software onderhouden. Eerder was Sponsors alleen beschikbaar voor individuele ontwikkelaars, maar nu krijgt de optie ook ondersteuning voor complete teams.