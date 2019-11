Mulesoft komt met nieuwe no-code integratietools

Salesforce-dochterbedrijf Mulesoft heeft een reeks nieuwe tools en vooraf verpakte connectors aangekondigd, waardoor het eenvoudiger wordt om data van verschillende bronnen te integreren. Gebruikers hoeven hiervoor niet te programmeren.

De nieuwe tools worden aangestuurd door de kunstmatige intelligentie (AI) Einstein van Salesforce, schrijft ZDNet. Aan de hand van deze AI moeten gebruikers zonder te programmeren eenvoudig data kunnen integreren. Daardoor moeten meer mensen in een organisatie “de volledige kracht van Salesforce Customer 360” kunnen inzetten, aldus Salesforce.

Customer 360 is een platform dat een volledig overzicht biedt van alle klantinformatie. Daarvoor brengt Salesforce alle informatie uit de Sales, Service, Cloud, Commerce en Marketing Cloud samen. Die data wordt aan elkaar geknoopt door Mulesoft, dat een integratieplatform heeft. Customer 360 werd vorig jaar gelanceerd.

Nieuwe tools

Nu verschijnen er dus nieuwe tools waarmee er nog meer met de data mogelijk wordt gemaakt. Allereerst is er Flow Designer, dat toegevoegd wordt aan het Anypoint Platform van Mulesoft.

Flow Designer gebruikt Einstein AI om integraties op te zetten en zakelijke processen te automatiseren, zonder dat hiervoor geprogrammeerd hoeft te worden.

Flow Designer zorgt ervoor dat gebruikers niet langer servers, logs en infrastructuur hoeven te beheren. Tegelijkertijd biedt het aanbevelingen voor data-mapping aan niet-technische gebruikers. IT-teams kunnen API’s nog altijd monitoren en beveiligen via het Anypoint Platform.

Accelerators

Mulesoft introduceert verder het geheel nieuwe Accelerators. Accelerators zijn vooraf gebouwde integratie-templates, gericht op specifieke teams. Accelerator for Service Cloud biedt service agents bijvoorbeeld templates om ServiceNow en Jira te verbinden met de Service Cloud. De Accelerator for Commerce Cloud integreert uit inventarissen en data uit catalogi in de Commerce Cloud.

Via de geüpdate Anypoint API Community Manager kunnen gebruikers door API’s, artikelen, use cases, berichten op fora en applicaties zoeken via keywords en categorieën. Dit wordt mogelijk gemaakt met API Catalog en Integrated Search.

Via Anypoint Exchange wordt het bovendien mogelijk om integraties en API’s in een organisatie te delen.

Google Cloud

Mulesoft maakte eerder al bekend dat de Anypoint Runtime Fabric vanaf 2020 ook op Google Cloud beschikbaar wordt. Anypoint Runtime Fabric biedt organisaties een managementsysteem om API-operaties op verschillende cloud-platformen te draaien. Dit was al mogelijk op AWS en Azure.