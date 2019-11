OutSystems versnelt ontwikkelproces applicaties met AI-assistent

OutSystems heeft onlangs een AI-assistent gelanceerd om het ontwikkelen van applicaties te vergemakkelijken en versnellen.

De nieuwe AI-assistent heeft toegang tot een database van miljoenen geanonimiseerde code- en applicatiepatronen. Hiermee kan de tool professionals tijdens het ontwikkelproces helpen door middel van suggesties.

OutSystems artificial intelligence initiatief

Twee jaar geleden kondigde OutSystems al een groot artificial intelligence initiatief aan: OutSystems.ai. De bedoeling hiervan is om kunstmatige intelligentie in te zetten om de kloof tussen business en IT te overbruggen en het ontwikkelproces zelf te versnellen.

Met de nieuwe tool kunnen ontwikkelaars efficiënter werken, waardoor de productiviteit verhoogd wordt. De AI-assistent komt tijdens het ontwikkelen van een applicatie met suggesties met betrekking tot de volgende beste actie. Daarnaast zorgt de nieuwe assistent er ook voor dat citizen developers makkelijker met code aan de slag kunnen.

Ontwikkelproces AI-assistent

Om de AI-assistent te ontwikkelen heeft OutSystems samengewerkt met verschillende onderzoeksinstellingen. Daarnaast heeft er een groot intern onderzoek plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat de tool ook daadwerkelijk professionals zou kunnen helpen om productiever en efficiënter te werken. Tijdens de ontwikkelfase heeft het bedrijf verschillende methoden getest en verfijnd om tot het uiteindelijke resultaat te komen.

Eerste reacties

Inmiddels is de nieuwe AI-Assistent beschikbaar op het OutSystems-platform. Afgaande op de eerste reacties lijkt het OutSystems gelukt te zijn om een effectieve assistent op de markt te zetten. Zo geeft Vincent Koning, software engineer bij Koninklijke Boskalis Westminster, aan dat hij nu een stuk sneller te werk kan gaan. Acties die vroeger vijf minuten zoekwerk en veel muisbewegingen kostten zouden nu binnen een seconde uitgevoerd kunnen worden.

De bedoeling is dat OutSystems het AI-platform nog verder uitbreidt en het bedrijf verwacht in 2020 nog veel meer op dit gebied. Ze zouden namelijk pas net zijn begonnen.