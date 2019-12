React populairste JavaScript-framework

React is met voorsprong het populairste front-end-raamwerk bij Javascript-ontwikkelaars. Anglular is in contract uit gratie gevallen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek.

React is het meest gebruikte front-end-framework bij JavaScript-ontwikkelaars, die het bovendien ook bovenaan plaatsen op het vlak van tevredenheid. Dat blijkt uit het jaarlijkse State of JavaScript-onderzoek, uitgevoerd bij 21.717 ontwikkelaars. De populariteit van React gaan ten koste van die van Angular. Naarmate ontwikkelaars dat platform meer gebruiken, daalt het in populariteit. De tevredenheid rond Angular is immers historisch laag, met enkel het nauwelijks gebruikte Ember dat slechter scoort.

Na React komt Vue.js op een relatief verre tweede plaats. Dat raamwerk wordt minder gebruikt maar kan ook op redelijk veel tevredenheid rekenen. Tot slot valt de aanwezigheid van Svelte op. Dat nieuwe alternatief kon nog niet veel mensen overtuigen, maar wie er reeds mee aan de slag ging heeft overwegend positieve gevoelens.

TypeScript

Het onderzoek zet ook de belangrijkste smaakjes van JavaScript op een rijtje gebaseerd op gebruik en tevredenheid. Elm, dat in 2016 nog kampioen was in voor beide, zakt naar plaats drie. De fakkel wordt overgenomen door TypeScript met Reason op een tweede plaats. PureScript en ClojureScript maken het lijstje compleet. Het hoeft niet te verbazen dat 100 procent van de ondervraagden op z’n minst o de hoogte is van het bestaan van TypeScript. PureScript is in contrast slechts bij 42 procent van de ontwikkelaars bekend en moet dus nog wat naam maken.

In de wereld van de mobiele- en desktopapps zien we dat Electron de meest geapprecieerde taal is. Zowel op het vlak van interesse als tevredenheid scoort dat framework sinds vorig jaar het best. ReactNative is veroordeeld tot een tweede plaats, maar is nog wel het meest gekende platform. Het valt op dat NativeApps best goed scoort, maar op het vlak van bekendheid jaar na jaar toch minder goed scoort.

Mannenwereld

Het valt op hoe snel de wereld van JavaScript verandert. Jaar na jaar komen er nieuwe platformen op en vallen er andere uit de gratie. Eén ding is wel nog steeds een constante: de ontwikkelaarswereld blijft een mannenwereld. 91,3 procent van de ondervraagden geeft aan man te zijn, slechts zes procent is vrouw. De overige respondenten identificeren zich als geen van beide of wensen geen antwoord te geven op de vraag. Dat cijfer alleen illustreert dat er inzake opleiding en gendergelijkheid nog heel veel werk aan de winkel is.

De onderzoekers verpakten het hele rapport in een overzichtelijke website, waar je de cijfers in detail kan bekijken, inclusief interessante details zoals hoe het gebruik van specifieke platformen correleerd met jaren ontwikkervaring van een respondent. Het hele onderzoek vind je hier.