Beta voor Android-versie GitHub verschijnt in Play Store

Om het developers makkelijker te maken op hetzelfde moment samen te werken, lanceert GitHub de Android versie van de applicatie in de Google Play Store.

Waar de Android versie per direct te gebruiken is (zij het een Early Access), zullen gebruikers van iOS nog even moeten wachten: voor die versie kan via de website van GitHub wel toegang worden gevraagd tot de beta. Dat in tegenstelling tot de Android versie, waar men automatisch deelnemer wordt van het testprogramma.

De mobiele versie van GitHub maakt het voor devs nog makkelijker om met elkaar te communiceren, door bijvoorbeeld taken toe te wijzen die (indien voltooid) in één swipe als ‘voldaan’ gemarkeerd kunnen worden. Ook is het makkelijker om contact te houden met de rest van een ontwikkelaarsteam als je buiten de deur bent.

Eigen app versus bestaande

Aangezien GitHub ontzettend populair is onder developers, bestaan er in de Google Play Store meerdere applicaties die nagenoeg hetzelfde voor elkaar krijgen: GitHub naar Android brengen. OpenHub for GitHub (een open-source client voor de app) zal nu dus moeten wijken voor een daadwerkelijke volledige native ervaring van GitHub.

Voor gebruikers van iOS zal er nog even gewacht moeten worden, of ingeschreven moeten worden voor de beta. Eind 2019 werd de komst van een Android launch al aangekondigd voor begin 2020, vanaf dat moment werd het ook mogelijk om in te schrijven voor de beta op iOS.