Optionele Windows 10-updates vanaf mei tijdelijk stilgelegd

In plaats van beveiligingsupdates én cumulatieve secundaire updates, zullen Windows 10-gebruikers vanaf mei 2020 enkel de meest cruciale beveiligingsupdates ontvangen voor hun OS. Microsoft laat dat weten in een verklaring.

De cumulatieve updates, ook wel C- en D-updates genoemd, worden elke maand in de derde en vierde week uitgerold maar dat zal vanaf mei tijdelijk niet gebeuren. De focus zal volgens Microsoft in tijden van de coronacrisis enkel liggen op beveiligingsupdates. Aan de maandelijkse release van dergelijke updates (Update Tuesday) zal niet veranderen, om bedrijven en consumenten beveiligd te houden.

Optionele updates worden niet automatisch geïnstalleerd, aangezien het vaak previews van bepaalde fixes bedoeld voor IT-professionalss en admins betreft; volgens Microsoft heeft dat op dit moment een beduidend lagere prioriteit.

Hoe lang Microsoft van plan is de optionele updates achterwege te laten, laat het niet weten. Voor deze maand is de D-update wel verschenen, maar zal dat voorlopig de laatste zijn.

De reactie van Microsoft op het coronavirus met betrekking tot updates is niet de enige. Eerder deze maand liet het bedrijf al weten dat de ondersteuning voor Windows 10 versie 1709 nog zes maanden langer zou doorlopen, waar de versie van het OS in eerste instantie in april geen beveiligingsupdates meer zou krijgen. Nu is die ondersteuning verlengd tot oktober dit jaar.