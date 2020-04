Huawei sluit zich aan bij patentvrije Open Invention Network

De Chinese smartphonefabrikant Huawei maakt bekend dat het zich aansluit bij het Open Invention Network, waarin het Linux-programmeurs vrij staat gebruik te maken van programma’s waarop een patent rust om geld te kunnen verdienen met het maken van software.

Het Open Invention Network is een organisatie met ruim 3000 leden (en wordt financieel ondersteund door onder andere Google, Sony en IBM) die gemaakte software zonder kosten in rekening te brengen met elkaar delen. Zolang developers zelf (kosteloos) bijdragen leveren, mag er gebruik worden gemaakt van intern gedeelde software waar patent op rust.

Het is een opmerkelijke stap voor Huawei om zich bij de groep aan te sluiten, aangezien de Chinese techgigant in de afgelopen jaren miljarden verdiende aan royalties vanwege patenten die het had. Daarnaast loopt er ook nog steeds een rechtszaak in de Verenigde Staten tegen Huawei vanwege het stelen van bedrijfsgeheimen, waardoor het bijdragen aan een groep waarin een vorm van gratis bijdragen leveren opmerkelijk te noemen is.

Ondanks die financiële redenen om geen aansluiting te zoeken bij het OIN, is er een vooraanstaande reden om het wel te doen: Huawei draagt al geruime tijd flink bij aan Linux-programma’s, waaronder de Linux Kernel zelf.

Volgens Jianxin Ding, die aan het hoofd van de afdeling Intellectual Property staat bij Huawei, is de keuze om aansluiting te zoeken bij het OIN simpel:

“Huawei wil altijd de hoogste kwaliteit leveren en Linux is een onmisbaar ingrediënt in de technologie die wij ontwikkelen en integreren. Door ons aan te sluiten bij het OIN, laten we zien dat we vooruitstrevend zijn als het gaat om innovatie en dat we het steunen middels non-aggression patenten in Linux en andere open-source projecten.”