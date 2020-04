Google rolt Android 11 Developer Preview 3 uit

Na het introduceren van beveiligingsupdates en een verbeterde UI in Android 11 Developer Preview 2, komt Google nu met de derde preview van de aankomende Android-versie. Deze focust zich voornamelijk op het verhelpen van bugs en verbeterde debug tools.

Android 11 is voorlopig nog niet beschikbaar voor consumenten, maar in het derde kwartaal van 2020 moet daar verandering in komen. Tot die tijd geeft Google ontwikkelaars de mogelijkheid om alvast aan de slag te gaan met het nieuwe mobiele OS om zo hun bestaande apps te verbeteren of om alvast nieuwe applicaties te testen.

Eén van de grootste aanpassingen in de Developer Preview 3 is het toevoegen van een functie waardoor kan worden teruggelezen waarom een app is afgesloten. Het systeem zelf kan een app afsluiten, een crash kan het veroorzaken of een gebruiker kan bewust een applicatie sluiten. Voor developers is het nu makkelijker om te zien wat voor reden een app geeft om niet meer actief te zijn, om zo sneller te kunnen zien of een build instabiel is.

Naast die verbeterde detectiemogelijkheid, introduceert de DP3 van Android 11 ook de toevoeging van GWP-ASan. Deze allocatietool detecteert mogelijke problemen met betrekking tot geheugenlekken door ze vooraf te testen.

Voor developers die zich voornamelijk bezighouden met grote APK’s (bijvoorbeeld voor het maken van mobiele games) is er ook goed nieuws. Voorheen duurde het relatief lang om APK’s van twee of meer gigabyte vanaf een computer over te zetten naar een Android 11-apparaat, met de introductie van Android Debug Bridge (ADB) Incremental moet dat proces tot tien keer sneller verlopen. Het enige wat ontwikkelaars daarvoor hoeven te doen, is het ondertekenen van APK’s met een nieuw format en vervolgens de nieuwe commandline in Android 11 DP3 gebruiken.

De nieuwste release van Android 11 voor ontwikkelaars is gratis te downloaden via de Android Developer Portal en werkt op de Pixel 2, 3, 3A en 4. Ook kunnen devs een Android Emulator runnen via Android Studio om zo zonder een bovenstaande telefoon aan de slag te gaan.