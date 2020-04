Apple en Google lanceren contact tracing API

Apple en Google hebben de eerste versie van de contract tracing API vrijgegeven. Hiermee is het voor ontwikkelaars mogelijk om apps te bouwen voor overheden en gezondheidsorganisaties, om bij te houden met wie iemand in contact is geweest.

Vorige week was al duidelijk geworden dat we deze week de eerste versie konden verwachten. Eurocommissaris Thierry Breton had dit laten weten na een gesprek met Tim Cook, de CEO van Apple.

Volgens Apple en Google gaat het nog echt om een eerste versie die vooral gezien moet worden als een test. Deze versie is met name bedoeld om feedback te verzamelen van ontwikkelaars en om ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden vast aan de gang te gaan. Op dit moment heeft alleen een gelimiteerde groep ontwikkelaars toegang tot de API. De bedoeling is dat er medio mei een definitieve versie volgt die voor iedereen beschikbaar is.

De API is uiteindelijk bedoeld voor het verzamelen van gegevens om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Bluetooth LE op smartphones. Apple en Google hebben al laten weten dat het geen API is die voor commercieel gebruik door bedrijven geschikt is. Zodra het coronavirus onder controle is en de API is niet meer nodig, zullen Apple en Google deze weer verwijderen.

Op de developer websites van Apple en Google is documentatie te vinden hoe de API gebruikt kan worden. In de nu vrijgegeven versie kunnen gezondheidsorganisaties definiëren en uitrekenen hoe groot het risico is dat iemand besmet is geraakt met het virus. De organisaties kunnen hierbij zelf hun eigen criteria gebruiken, dit is gedaan omdat veel landen afwijkende maatregelen en maatstaven erop nahouden. Zo kan de afstand tot een besmette coronapatiënt worden ingesteld die bepaalt of iemand mogelijk besmet is. In Nederland zal dat waarschijnlijk minder dan 1,5 meter zijn. Daarnaast kan ook worden ingevoerd hoelang iemand binnen die afstand is geweest van een besmette patiënt. Als je iemand passeert op stoep is de kans op besmetting kleiner dan wanneer je er 30 minuten naast gezeten hebt in de trein.

Ook het sturen van notificaties naar personen die mogelijk besmet zijn kan via de API geregeld worden, zodat alleen personen de berichten ontvangen die volgens de criteria risico lopen. Deze berichten kunnen ook op maat worden gemaakt.

Verschillende landen hebben al interesse getoond in het gebruik van deze API. Of deze in Nederland gebruikt gaat worden is onduidelijk. In Nederland is nog niet veel succes behaald met het ontwikkelen van een app.

