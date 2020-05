GitHub introduceert cloudgebaseerde code-editor Codespaces

GiHub heeft tijdens zijn Satellite-event zijn nieuwe cloudgebaseerde tool Codespaces voor het schrijven van code gelanceerd. Daarnaast zijn ook een aantal nieuwe security-features voor het software-ontwikkelingsplatform gepresenteerd.

De gratis tool is eigenlijk een cloudversie van de open-source Visual Studio-editor van moederbedrijf Microsoft en kan direct worden gelanceerd vanaf het software-ontwikkelplatform. Met de tool zijn softwareontwikkelaars in staat om straks hun code in hetzelfde code-hosting platform te schrijven waar de software in een later stadium zal worden gehost

De tool Codespaces is voorzien van een aantal extra mogelijkheden die het gebruik moet stimuleren. Zo kunnen ontwikkelaars de cloudgebaseerde software-editor voor ieder project naar wens aanpassen om de benodigde tools vooraf te kunnen inladen. Hierdoor wordt voorkomen dat eindgebruikers vele stappen doorlopen voor het configureren van een omgeving. Codespaces kan worden geconfigureerd om niet alleen code en dependencies te laden, maar ook de noodzakelijke ontwikkel-tools, extensies en dotfiles.

GitHub wil geld verdienen aan Codespaces door tegen betaling tools aan te bieden die taken die veel rekenkracht nodig hebben, zoals software builds, afhandelen.

Codespaces blijft open source

Hoewel Codespaces een cloudgebaseerde versie van Visual Studio is, kunnen eindgebruikers van andere ontwikkelomgevingen de tool ook gebruiken. Ontwikkelaars kunnen een Codespaces instance in de cloud opzetten en deze koppelen aan hun desktop-gebaseerde softwareontwikkelomgeving naar keuze.

De lancering van de cloudgebaseerde tool voor het schrijven van code, moet het software-ontwikkelingsplatform naar een geheel nieuw marktsegment brengen. Hiermee gaat het platform direct concurreren met onder meer het Cloud9-platform van AWS en open source toolkits als Eclipse.

Overige verbeteringen

Naast Codespaces heeft GitHub nog een aantal updates in zijn platform doorgevoerd. Vooral op het gebied van beveiliging. Zo introduceert het ontwikkelplatform nu voor open-sourceprojecten een gratis beveilgingsscan. De vorig jaar geïntroduceerde technologie voor het scannen van repositories op kwetsbaarheden wordt nu direct geïntegreerd in het ‘git-push’-commando waarmee ontwikkelaars nieuwe code vrijgeven. Daarnaast hebben gebruikers met open-sourceprojecten nu ook toegang tot de forum-interface Discussions. Op deze manier kunnen ook zij mee brainstormen over nieuwe ideeën.

Zakelijke versie

Zakelijke eindgebruikers van GitHub krijgen ook nieuwe security-mogelijkheden binnen het platform. Voor deze groep eindgebruikers wordt een zogenoemde ‘secret scanning’-feature voor interne code geïntroduceerd. Deze feature laat zien of ontwikkelaars per ongeluk wachtwoorden, encryptiesleutels en andere gevoelige data in de code hebben achtergelaten.

Verder is er een gehoste ‘security conscious’ Enterprise-versie gelanceerd, GitHub Private Instances. Dit is een volledig beheerde zakelijke versie voor bedrijven. Private Instances levert onder meer uitgebreide security-, compliance- en policies-functies. Denk daarbij aan bring-your-own-encryptie, backup-archivering en compliance.