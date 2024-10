GitHub Spark bouwt webapps zonder code

GitHub heeft op zijn event GitHub Universe verschillende grote aankondigingen voor zijn gebruikers in petto. Deze gaan uit van AI en die technologie krijgt steeds meer zelfstandigheid bij GitHub.

In GitHub Spark bouwt AI een webapp op basis van een omschrijving die de gebruiker maakt in natuurlijke taal. De technologie bouwt op basis van de gegeven informatie verschillende previews van de gewenste app. Dit geeft de gebruiker verschillende opties en verhoogd de kans dat de app aansluit bij de wensen van de gebruiker.

Aanpassingen mogelijk

GitHub trekt met zijn tools voornamelijk een publiek van ontwikkelaars. Die kunnen prima zelf aan de slag met code en dat wil GitHub ze ook niet ontnemen. Daarom blijven zij in de mogelijkheid de code aan te passen naar eigen wens.

Tegelijk wil Spark andere profielen niet buitensluiten. De chatinterface geeft namelijk kansen aan iedereen om een webapp te creëren. Zodat zij er in de afwerking geen ontwikkelaar moeten bijhalen, kan de manipulatie van de AI-output ook op basis van natuurlijke taal. Zij hebben zo voornamelijk kennis nodig van AI-prompting om snel tot het gewenste resultaat te komen.

Het is overigens wel mogelijk om collega’s in deze fase te betrekken. De medewerkers krijgen dezelfde mogelijkheden om aanpassingen door te voeren aan de webapp. Als er genoeg is gesleuteld aan de app, kan Spark de uitrol op zich nemen. Dit is mogelijk voor verschillende devices, waaronder desktop, tablet en smartphone.

Meer GitHub-gebruikers en meer apps

Doordat Spark veel van de technische zaken kan overnemen, is het gebruikersprofiel voor de tool zeer divers. GitHub gelooft dat de tool dan ook veel nieuwe gebruikers naar het platform zal brengen. “Met Spark stellen we meer dan 1 miljard gebruikers van pc’s en mobiele telefoons in staat om hun eigen micro-apps te bouwen en te delen, rechtstreeks op GitHub”, stelt GitHub-CEO Thomas Dohmke.

Ontwikkelaars moeten dan weer door de tool worden aangesproken doordat het kansen geeft voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde apps. Het soort apps die nu vaak onuitgewerkt blijven door tijdsnood of doordat het eindproduct te weinig gebruikers zou trekken en daardoor geen prioriteit verdient. Spark moet het proces aanzienlijk versnellen en dergelijke projecten meer haalbaarheid geven.

