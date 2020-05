OutSystems breidt low-codeplatform flink uit

OutSystems heeft zijn low-codeplatform uitgebreid met een flink aantal functionaliteiten. Deze uitbreidingen moeten het platform vooral toegankelijker maken, maar ook het voldoen aan de juiste wet- en regelgeving staat centraal.

Met het OutSystems-platform zijn bedrijven in staat snel toegankelijke applicaties te bouwen en daarbij de controle te houden over de uiteindelijke gebruikservaring. Daarnaast behouden zij mogelijkheden om te kunnen opschalen en over de juiste security te beschikken.

Flinke uitbreidingen

In de nieuwe release van het low-codeplatform zijn 70 nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Veel functionaliteiten richten zich op de toegankelijkheid van mobiele en vaste websites. Volgens de leverancier is tegenwoordig een goede toegankelijkheid -bijvoorbeeld voor eindgebruikers met een beperking- niet alleen meer een wettelijke verplichting, maar ook een morele. Inclusiviteit staat volgens OutSytems dus voorop.

Toegevoegde eigenschappen

De nieuwe eigenschappen zijn onder meer zogenoemde Accessibility-Ready Development Accelerators. Deze toepassingen helpen bedrijven bij het versnellen van de ontwikkeling van applicaties die aan de hoogste toegankelijkheidsnormen, zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 AA), voldoen. Hiervoor worden onder andere UI-patronen, widgets en schermsjablonen die aan deze standaarden voldoen geïntroduceerd. Denk hierbij aan voorgedefinieerde semantische tags, ARIA-rollen en styling als typografie, contrastverhoudingen, tussenruimte en navigatie. Hierdoor is minder codeerwerk nodig om toegankelijke interfaces als carrousels, accordeons en een drop-down zoekbalken binnen de applicaties te implementeren.

Daarnaast worden volledig aanpasbare toegankelijke interfaces aan het low-codeplatform toegevoegd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars ook eigen, vaak complexe, maatwerk UI-patronen en interfaces op een toegankelijke manier creëren. Daarnaast kunnen diverse stijlcomponenten en CSS- en Javascript-componenten worden toegevoegd.

Verder stelt de OutSystems Live Style Guide bedrijven in staat een toegankelijk ontwerpsysteem dat aan hun unieke merkstijl voldoet te creëren. Voor verschillende applicaties kunnen bepaalde componenten gemakkelijk worden hergebruikt. Dit moet bedrijven helpen bij het verminderen van dubbel werk en het verzekeren van consistentie.