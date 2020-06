Microsoft maakt Visual Studio Code geschikter voor Java

Met een geschatte 8 miljoen Java-ontwikkelaars die Visual Studio Code (VS Code) van Microsoft gebruiken is Java één van de belangrijkste programmeertalen voor de open-source editor. Microsoft heeft VS Code onlangs gebruiksvriendelijker gemaakt met een nieuwe update.

Microsoft biedt ontwikkelaars een Java Extension Pack om het ontwikkelproces in VS Code te vergemakkelijken. Dit extensie-pakket bestaat onder andere uit Language Support for Java Extension van Red Hat, Maven for Java, Java Test Runner, Java Dependence View en Visual Studio IntelliCode. De nieuwe update komt in de vorm van verschillende veranderingen met betrekking tot de extensies.

Statusbalk update en automatisch herstructureren

Zo kunnen Java-ontwikkelaars met de update tegenwoordig meteen in de VS Code statusbalk zien welk Java taal level ze gebruiken. Voorheen moest hiervoor eerst een project geopend worden. Door op het level te klikken komt een ontwikkelaar bij de java.configuration.runtimes instellingen. Hier kan de Java SE Development Kit (JDK) geconfigureerd worden. Om van deze nieuwe optie gebruik te maken is de laatste versie van Red Hat Language Support for Java nodig en moet de actieve editor tab ingesteld zijn als .java-bestand.

Daarnaast hebben ontwikkelaars nu de mogelijkheid om automatisch packages te laten herstructureren bij het hernoemen van mappen. Wanneer deze optie voor het eerst wordt gebruikt, krijgt de gebruiker de vraag of dit altijd automatisch moet gebeuren. Het alternatief is dat er altijd eerst een preview komt voordat de herstructurering wordt doorgevoerd.

Debugger per proces ID

Ook kunnen ontwikkelaars met de update nu de Java Debugger-extensie inzetten om per proces ID de debugger te activeren. Hiervoor is de laatste versie van de extensie nodig en moeten gebruikers de “java: Attach to Process” optie hebben ingesteld.

Iets anders dat de update met zich brengt is dat VS Code-gebruikers nu beschikking hebben over een command om een nieuw Java-project te creëren met Maven-ondersteuning Verder is er ook een “Import Java projects in Workspace”-command. Hiermee kan een gebruiker een module aan een open project toevoegen zonder het venster te herstarten.

De nieuwe update bouwt voort op eerdere VS Code-updates, die Microsoft al in maart lanceerde. Hiermee werden irrelevante waarschuwingen beperkt en werd ondersteuning voor de SonarLint extensie geïntroduceerd. Hiermee kunnen ontwikkelaars de kwaliteit van hun code in de gaten houden en worden veiligheidsproblemen sneller gedetecteerd.