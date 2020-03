Microsoft Office-profielen binnenkort beter aan te passen

Bedrijven krijgen vanaf de lente extra mogelijkheden voor het aanpassen van Office profile cards. In het profieloverzicht is het straks mogelijk om bijvoorbeeld ook personeelsnummers te zien, naast informatie als het e-mailadres en een foto.

De profile card, ook wel contact card of people card, toont in Microsoft Office-apps een aantal gegevens en afbeelding van een persoon binnen een organisatie. Tot nu toe was de informatie die op de profielen kon worden gezet gelimiteerd tot een aantal standaard gegevens zoals naam, telefoonnummer en emailadres, maar dat moet in de toekomst uitgebreid worden.

Middels Microsoft Graph zullen administrators vanaf de lente van 2020 zelf de content van profielen binnen een bedrijf kunnen modificeren, om zo meer functionaliteit te verbinden aan de profielen. Zo zou onder andere een personeelsnummer gekoppeld kunnen worden. Daardoor hoeven bepaalde afdelingen minder te zoeken in andere systemen.

Ook zou er meer ruimte zijn om persoonlijke ervaring of kennis toe te voegen in een blok onderin het profiel, waardoor het voor medewerkers makkelijker zou moeten worden om iemand te vinden die bij een bepaald project kan helpen.