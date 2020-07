Thinkwise voegt Automated Machine Learning toe aan low-code platform

Thinkwise voorziet zijn enterprise low-code platform van een update. De nieuwe functionaliteit Automated Machine Learning (AutoML) laat gebruikers zonder data science-achtergrond machine learning-algoritmes toevoegen aan hun applicaties.

Met AutoML kunnen organisaties vanuit het Thinkwise Platform eenvoudig machine learning-modellen trainen op historische data en deze modellen vervolgens toepassen op actuele data. Door het definiëren van de relevante data en de gewenste voorspellingen, levert dit automatisch datagedreven inzichten op.

Het Thinkwise Platform biedt al mogelijkheden voor het berekenen van kostprijzen of het optimaliseren van logistieke processen, maar voor echte complexe voorspellingen kan nu AutoML gebruikt worden. Organisaties kunnen machine learning-modellen trainen aan de hand van bestaande bedrijfsdata en low-code modellen. Gebruikers kunnen online een stappenplan volgen voor het opzetten, trainen en toepassen van een machine learning-model.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de prioriteit van een supportticket of de klantbeoordeling van een product of dienst te voorspellen. Met AutoML kunnen ook numerieke waardes voorspeld worden zoals de doorlooptijd van een project of de geschatte kosten bij een voorcalculatie. Het gebruik van machine learning is geschikt voor deze berekeningen door de vele factoren die een rol spelen. Met AutoML wordt dit proces geautomatiseerd en bovendien integreert het naadloos in het Thinkwise Platform.

“Machine learning vereist normaliter diepgaande kennis van wiskunde en statistiek, maar nu kan elke ontwikkelaar met ons low–code platform deze technologie inzetten”, aldus Thinkwise-CTO Jasper Kloost.

Andere toevoegingen

Naast Automated Machine Learning kunnen gebruikers in versie 2020.2 verschillende verbeteringen op het gebied van gebruiksgemak en het beheren van licenties tegemoet zien. Het uitrollen van applicaties in cloudomgevingen moet eveneens vereenvoudigen.

Het bedrijf is inmiddels begonnen met de ontwikkeling van versie 2021.1. Het plan is om een dashboard voor het op afstand monitoren van Thinkwise-applicaties te introduceren. Daarnaast wil het bedrijf Natural Language Understanding in het platform introduceren waarmee het mogelijk wordt om in applicaties met natural language informatie op te vragen of taken gedaan te krijgen.