Dynatrace verbetert AI-observatie van Kubernetes-omgevingen

Dynatrace heeft zijn Software Intelligence Platform uitgebreid met AI-aangedreven observatie in de infrastructuurlaag van Kubernetes-omgevingen. Ze omvatten nu elke container, node, pod en cluster.

De nieuwste upgrade biedt geautomatiseerde traceerbaarheid en inzichten op codeniveau in applicaties en microservices die in Kubernetes draaien. Door een versnelde digitale transformatie en de druk om up-to-date te blijven, investeren bedrijven meer geld in cloud-ontwikkelingen gebaseerd op containerarchitectuur en microservices.

Meer gebruik van containers

Uit een recent onderzoek van de Cloud Native Computing Foundation blijkt dat 84 procent van de organisaties containers gebruikt tijdens productie. Hiervan gebruikt 78 procent Kubernetes als hun favoriete oplossing voor containerbeheer. Volledige observatie in apps, microservices en infrastructuur is cruciaal om ervoor te zorgen dat de prestatienormen hoog blijven.

Door infrastructuur-, applicatie- en site reliability engineering-teams (SRE) samen te brengen, waarbij iedereen dezelfde data gebruikt, wordt het sneller en eenvoudiger om applicaties en infrastructuur te optimaliseren, problemen op te lossen en succesvolle digitale transformaties te versnellen.

Tip: ‘Microservices worden steeds populairder’

Dynamisch

Met de nieuwe release van Dynatrace kunnen klanten direct inzicht krijgen in de beschikbaarheid, resource-gebruik en de gezondheid van de Kubernetes-infrastructuur. Omdat Kubernetes zeer dynamisch is, observeert Dynatrace voortdurend alle infrastructuurcomponenten, microservices en onderlinge verbanden tussen entiteiten om een nauwkeurige, realtime topologische kaart te creëren en te onderhouden.

De AI-engine van Dynatrace (Davis) gebruikt deze kaart om automatisch onregelmatigheden te identificeren en te prioriteren. In sommige gevallen kan de AI-engine zelfs automatische herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Eerdere versies beschikte al over diepgaande observatiefuncties voor applicaties en microservices die in Kubernetes draaien. Nu kunnen bedrijven cloud-native apps bouwen en implementeren en de gebruikerservaring verbeteren met hogere snelheden en meer vertrouwen.

Tip: Wat is Google Anthos? Is dit de moderne cloud infrastructuur die je zoekt?