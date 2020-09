Google laat Flutter nu ook interfaces bouwen voor Windows

Google heeft zijn Flutter-framework voor het bouwen van user interfaces nu ook geschikt gemaakt voor Windows. Met deze toegevoegde functionaliteit kunnen ontwikkelaars hun pplicaties ook geschikt maken voor ieder op Windows gebaseerd device.

Met de lancering van Flutter voor Windows breidt Google dit platform uit naar meer besturingssystemen. Hiermee wordt de dienst volgens de techgigant echt een platform dat interfaces voor applicaties kan leveren voor ieder besturingssysteem. Dit zonder dat steeds opnieuw de code hoeft te worden aangepast of opnieuw hoeft te worden geschreven. Hierdoor kunnen ontwikkelaars tijd besparen.

Ook moet de tool eindgebruikers van applicaties een betere end-userervaring bieden doordat de applicaties consistentere interfaces bieden voor meerdere besturingssystemen. Flutter ondersteunt al de mobiele besturingssystemen Android en iOS en daarnaast webapplicaties, macOS en Linux. Met de komst van de nu uitgebrachte alpha-versie is Windows van Microsoft hieraan toegevoegd.

Toegevoegde functionaliteit

De Windows-ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door nieuwe functionaliteit in de tool. Onder meer is er een shell-programma toegevoegd dat het mogelijk maakt Flutter-code in Windows-applicaties te laden en te laten draaien. Google heeft ook ondersteuning voor WM_COMMAND toegevoegd. Dit is een onderliggend niveau binnen een besturingssysteem dat programma’s helpt interface-elementen te organiseren.

Plugins

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan plugins. Flutter beschikt over een ecosysteem van open-source plugins voor de default feature set. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de open-source community om die Windows-comptabiliteit toe te voegen voor plugins die het platform nog niet ondersteunen. Op dit moment zijn al rond de twaalf plugins van een update voorzien.

Concreet moeten deze voor Windows geschikt gemaakte plugins voor Flutter zorgen voor de uitvoering van taken als het versleutelen van data en het lanceren van browser windows. Een ander voordeel is dat dezelfde plugins ook andere besturingssystemen ondersteunen, zodat hergebruik eenvoudig is.

Verdere ondersteuning

Verder werkt Google nog aan ondersteuning voor Universal Windows Platform. UWP is een nieuwere versie van de Windows API. Deze laatste API heeft onder meer een betere ondersteuning van devices en security.