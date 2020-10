Atlassian maakt einde aan serverlicenties

Atlassian maakt een einde aan zijn serverlicenties. Klanten kunnen de diensten straks alleen via de cloud of via on-premise datacenter edities afnemen.

Volgens een blogpost van co-CEO Scott Farquhar wil Atlassian zich steeds meer als een cloudbedrijf profileren. Daar past het zijn portfolio op aan. Dit heeft onder meer voordelen voor Atlassian omdat op deze manier meer omzet uit abonnementen kan worden gehaald.

Gevolgen voor licentiemodel

Meer richten op de cloud, heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de licenties. Atlassian gaat ervan uit dat al 90 procent van zijn eindgebruikers de diensten via de cloud afnemen en gaat zijn licentiemodel hier dus ook steeds meer op richten. Atlassian gaat zodoende zijn licentiemodel wijzigen.

De nu aangekondigde wijzigingen houden in dat vanaf februari 2021 geen nieuwe serverlicenties meer worden verkocht. Nieuwe klanten zullen de licenties vanuit de cloud moeten afnemen of als een on-premise datacenterlicentie, de Data Center Editions. Deze laatste licentie gaat wel duurder worden, onder meer door het in de meeste gevallen toevoegen van priority support.

Vanaf februari 2024 worden de huidige gebruikte serverlicenties niet meer ondersteund voor updates en bug-fixes. Dit betekent eigenlijk dat bestaande klanten met serverlicenties dan ook min of meer gedwongen worden naar de cloud over te stappen.

Klachten over beslissing

Klanten zijn niet helemaal tevreden met de stap van Atlassian. Op het communityplatform van de softwareleverancier klink behoorlijke kritiek. Klanten geven onder meer aan dat de straks verplichte cloudversies niet gelijk zijn aan de serverversies. De cloudversies zouden bepaalde functionaliteiten beperken. Ook het verplaatsen van data van de bestaande eigen serveromgevingen naar de cloud roept veel vragen op.

Andere klachten zijn onder meer de vraag of naar de in de Verenigde Staten beheerde cloudomgeving overstappen wel kan in het kader van de Europese GDPR-wetgeving. Ook zijn er zorgen over de hoge prijzen die worden berekend voor de Data Center Editions.