Canonical wil beheer van Kubernetes vereenvoudigen

Canonical, distributeur van de Ubuntu Linux-versie, wil het beheer van Kubernetes voor eindgebruikers makkelijker maken. Hiervoor heeft het nu de op Juju DevOps-technologie gebaseerde Charm Open Operator Collection geschikt gemaakt voor het beter kunnen beheren van Kubernets Operators in Windows en Linux.

Het beheer van Kubernetes is geen simpele taak en vereist de juiste software en tools. De zogenoemde Kubernetes Operators kunnen hierbij van pas komen. Kubernetes Operators is een methoden om op Kubernetes gebaseerde applicaties te verpakken, uit te rollen en uiteindelijk te beheren.

Werking Kubernetes Operators

Meer concreet zorgen Kubernetes Operators voor de complete lifecycle van applicaties. Operators vervangt de voor de lifceycle van Kubernetes-applicaties de handmatig ingevoerde code met gedeelde en gestandaardiseerde code-pakketten. Dit helpt onder meer tegen het steeds opnieuw uitvoeren van codewerkzaamheden en zorgt ervoor dat bedrijven over een gedeelde codebasis beschikken voor hun applicatiewerkzaamheden.

Ook kunnen bedrijven met Kubernetes Operators applicaties opzetten en draaien en de relaties tussen applicaties onderling instellen, zonder dar zij daarvoor alle onderliggende details hoeven te kennen. Eigenlijk zorgen operators dus voor een complete applicatie-lifecycle, inclusief configuratie en integratie en alle werkzaamheden na de uitrol.

Canonical Charm operators

Canonical wil zijn klanten beter helpen met het beheer van deze Kubernetes Operators – en dus uiteindelijk ook Kubernetes zelf- en zet hiervoor de op zijn Juju DevOps-technologie Charm in. Met Juju kunnen beheerders geautomatiseerd diensten beheren en configureren. Charm-operators zijn eigenlijk pakketjes deelbare, herbruikbare en herhaalbare DevOps best practices in de vorm van code. Het gebruik van deze specifieke operators moet uiteindelijk een consistent modelgebaseerd operator framework opleveren voor applicatiebeheer voor bare metal-, virtuele en Kubernetes-omgevingen.

De Charm-operators helpen niet alleen bij het configuren, beheren en uitrollen van Kubernetes-applicaties binnen de gehele lifecycle, maar ook voor patching, upgrading en zelfs refactoring. De Charm-operators bieden ook diverse integratiepunten met operators van verschillende leveranciers. Dit om een herbruikbare geautomatiseerde integratie met deze verschillende operators mogelijk te maken. Dit moet, aldus Canonical, de integratie van best practices voor onder meer security en beschikbaarheid gedurende de hele lifecycle bevorderen.

Charm Open Operator Collection

De nu gelanceerde Charm Open Operator Collection is een grote verzameling van operators voor applicaties en ondersteunt onder meer Kubernetes, cloud-native en traditionele applicaties voor Windows en Linux. De operator-collectie van Canonical is gebaseerd op het Open Operator Manifesto. Dit is een set van richtlijnen voor operator-ontwikkeling die de kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid van operators binnen de hele collectie moet waarborgen.

In het manifest zijn belangrijke waarden vastgelegd waaraan operator-ontwikkelaars moeten voldoen en geeft richting aan de community om operators te verbeteren. Bovendien zorgt het manifest ervoor dat leveranciers de juiste gezamenlijke voorwaarden gebruiken voor hun operators die zij aan de open-source Open Operator Collection toevoegen.

De Charm Open Operator Collection van Canonical is beschikbaar via Charmhub.io.

