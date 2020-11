Progress breidt functionaliteit UI-testplatform Test Studio uit

Progress heeft een nieuwe versie van zijn geautomatiseerde User Interface (UI)-testplatform Telerik Test Studio uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen hiermee sneller applicaties testen en de uitrol bespoedigen.

Met de Telerik Test Studio-oplossing van Progress kunnen ontwikkelaars de eindgebruikerservaring of UX van belangrijke zakelijke applicaties op geautomatiseerde wijze testen en verbeteren. De tool maakt onder meer testen zonder code mogelijk en integreert met libraries van derde partijen voor speciale toepassingen en ander moeilijk te automatiseren testscenario’s.

Nieuwe functionaliteit

In de derde 2020-release van de oplossing is onder meer de Test Recorder-functionaliteit verbeterd voor geautomatiseerd testen.

De update ondersteunt de QA- en Test Engineer-journey door compleet over te stappen van het handmatig testen van applicaties naar het geautomatiseerd testen in browsers. Bovendien beschikt de tool nu over een makkelijker te gebruiken record-en playbackomgeving. Dit maakt record en playback van het testen tot een integraal onderdeel van de geautomatiseerde workflow, aldus Progress.

Andere toegevoegde features aan de laatste versie van Test Studio Recorder zijn een nieuwe toolbar, een nieuwe user interface en betere prestaties voor het geautomatiseerd uitvoeren van testtaken.

Ondersteuning voor Microsoft Blazor

Naast Test Studio, is nu ook een verbeterde ondersteuning voor de Microsoft Blazor-technologie in de UI van Telerik Test Studio toegevoegd. Meer concreet ondersteunt de applicatietesttool van Progress nu ondersteuning voor Blazor-componenten.

Het testen van de UI van Blazor-applicaties wordt makkelijker door zogenoemde ‘grid translator’-verbeteringen voor TextBox, ComboBox, Drawer, MultiSelect, TabStrip, Animation Container en Window. Dit moet leiden tot een betere automatiseringsworkflow voor dit soort applicaties. De R3 2020-versie van Progress Telerik Test Studio is nu algemeen beschikbaar.

