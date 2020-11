PHP 8.0 ondersteunt JIT en union types

Versie 8.0 van PHP is uitgekomen. De nieuwe versie van de populaire webprogrammeertaal brengt enkele verbeteringen met zich mee, zoals ondersteuning voor JIT en union types.

Op de website van PHP is een samenvatting van alle veranderingen in de nieuwe PHP-versie te zien en op GitHub staat een volledig overzicht van alle release notes.

Just-in-time compilation

Een belangrijke nieuwe functie in PHP 8.0 is de ondersteuning voor Just-in-time compilation. Dit houdt in dat de php-code pas wordt gecompileerd tijdens het uitvoeren van het programma, en niet van te voren. Dit moet in bepaalde applicaties flinke snelheidsverbeteringen opleveren. Volgens de ontwikkelaars van PHP kan het een snelheidswinst opleveren tot een factor drie in het beste geval en is het in het slechtste geval net zo snel als PHP 7.4.

Union types, attributes en andere verbeteringen

Ook verbeterd in PHP 8.0 is de ondersteuning voor union types. Hiermee is het mogelijk om meerdere soorten variabelen samen op te slaan. Met de toevoeging van attributes kunnen ontwikkelaars metadata bij functies plaatsen. Andere nieuwe functies zijn onder andere ondersteuning voor named arguments, constructor property promotion, match expressions en nullsafe operators.

Beschikbaarheid en implementatie

PHP 8.0 is nu beschikbaar en te downloaden vanaf de downloadspagina van PHP. Ondanks dat Microsoft geen ondersteuning voor PHP 8.0 aan Windows toevoegt, zijn er wel Windows-binaries voor PHP 8.0 beschikbaar. Er is ook een migratiegids beschikbaar.