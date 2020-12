Cloudflare neemt webapplicatie-specialist Linc over

Cloudflare heeft de webapplicatiestartup Bitgenics, beter bekend als Linc, overgenomen. Hiermee wil de CDN-leverancier zijn portfolio van webapplicatiediensten verder uitbreiden.

Met de overname, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Cloudflare een platform in handen waarmee applicatieontwikkelaars ruwe code in volledig functionerende previews van webpagina’s kunnen veranderen en deze delen met collega’s.

Deze previews zijn volgens Linc handig om vroegtijdig bugs te ontdekken. Ontwikkelaars kijken immers naar het eindproduct, de webpagina, en hoeven op deze manier niet handmatig de code te onderzoeken. Ook kan dit handig zijn voor het samenwerken met andere niet-technische collega’s, zoals ontwerpers.

Automatische uitrol

Daarnaast biedt het Linc-platform mogelijkheden voor webontwikkelaars om automatisch code in productie uit te rollen nadat het op fouten is getest. Ook kan Linc-gebruikers helpen bij het uitrollen van hun projecten op Cloudflare Pages. Dit is een nieuwe webapplicatie hostingdienst die eerder dit jaar door Cloudflare is geïntroduceerd.

Mogelijkheden voor Cloudflare

Voor CloudFlare levert de overname op om ontwikkelaars niet alleen meer mogelijkheden te bieden voor het hosten van applicaties via Cloudflare Pages, maar ook om het makkelijker te maken om deze applicaties te bouwen en uit te rollen. Uiteindelijk kan dit nog meer helpen om klanten end-to-end producten en oplossingen te leveren.